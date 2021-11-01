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3 салата с курицей на день рождения, которые могут соревноваться во вкусе с "Цезарем"

Ирина Маслова
1 ноября, 12:05
Куриное филе для этих салатов можно отварить или запечь со специями, можно взять копченое мясо. Заправляются они сметаной, майонезом или греческим йогуртом

Курица, вернее, куриное филе – частый ингредиент для салатов на завтрак и праздничных. Удобно, что курицу можно отварить или запечь. Ну или готовить с копченым филе. Все равно будет вкусно.

Салат от фудблогера recepty_przepisy предусматривает наличие шампиньонов и твердого сыра. "Восторг" от elenalusika заправляется натуральным йогуртом и насыщается особенным вкусом с помощью моркови по-корейски.

Салаты с курицей на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Рецепт салата с курицей и виноградом – редакционный. Виноград нужен темный и светлый.

Салат "Восторг"

Салат "Восторг" / Фото: instagram.com/elenalusika/

Ингредиенты:

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  • 250 г куриного филе;
  • 150 г шампиньонов;
  • 80 г моркови по-корейски;
  • 1 шт. свежий огурец;
  • зелень, соль, перец , йогурт – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Куриное филе отварить до готовности, нарезать небольшими кубиками.
  2. Шампиньоны нарезать небольшими пластинками, посолить, поперчить и обжарить на сковороде до готовности.
  3. Огурцы очистить и натереть мелкой соломкой, как морковь по-корейски. Измельчить зелень.
  4. Соединить все ингредиенты. Довести до вкуса солью и перцем, добавить натуральный йогурт и перемешать.
  5. Можно выложить слоями – грибы, курица, морковь по-корейски, огурцы, зелень. Каждый слой промазать йогуртом, кроме последнего.

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Салат с курицей и грибами

Салат с курицей и грибами / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

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Ингредиенты:

  • по 150 г отварного куриного филе, твердого сыра;
  • 4 вареных яйца;
  • 300 г шампиньонов;
  • 1 маленькая луковица;
  • майонез;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Сыр и яйца натереть на мелкой терке. Филе разобрать на волокна.
  2. Лук нарезать кубиками и поджарить. Отдельно поджарить грибы, посолить и поперчить. Соединить лук с шампиньонами.
  3. Сборка: на дно тарелки выложить немного майонеза, затем – яйца, соль, перец, грибы, майонез, куриное филе, соль, перец, майонез, 2/3 сыра, майонез, сыр.
  4. Украсить по желанию.

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Салат из копченой курицы с виноградом

Салат из копченой курицы с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 копченое куриное бедро;
  • горсть светлого винограда;
  • горсть темного винограда;
  • 1/2 шт. красной луковицы;
  • 50 мл сметаны;
  • щепотка молотой паприки;
  • рукола или другая салатная зелень;
  • оливковое масло;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Снимите кожицу с копченого куриного бедра. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
  2. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
  4. Заправьте соусом салат и перемешайте.
  5. На тарелку выложите руколу, а на нее – готовый салат.