30 ленивых булочек с корицей и нежным кремом – как приготовить и рецепт

Итак, эти булочки очень напоминают классические синнабоны. Только традиционная коричная начинка не внутри, а сверху, и выпечка не в виде улиток, а квадратная.
Удобно, что после раскатки теста, оно нарезается уже на застеленном противне. Лучше делать это очень острым ножом.
Ленивые синнабоны / Фото: Кулинарим с Таней 2.0
Все ингредиенты, для теста и для крема, должны быть комнатной температуры. Для крема можно использовать сливочный сыр или густую сметану.
Как обещают на канале Кулинарим с Таней 2.0, и без крема эти булочки будут отличными.
Ленивые булочки с корицей
Ингредиенты на 30 штук:
- 200 мл молока или воды;
- 5 г сухих (15 г свежих) дрожжей;
- 80 г сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 2 средних яйца;
- 470 г муки (+-);
- 2 ст. л. любого масла.
Начинка:
- 80 г сахара;
- 1,5 ч. л. корицы;
- 60 г сливочного масла.
Крем:
- 200 г творожного сыра или густой сметаны;
- 60 г сливочного масла;
- 100 г молока;
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- ванилин.
Как приготовить:
- Теплое молоко соединить с сахаром и дрожжами. Перемешать.
- Вбить два яйца комнатной температуры. Добавить соль и частями всыпать просеянную муку. Замесить тесто. Вымешивать 7-8 минут до гладкого состояния. Когда тесто будет хорошо держать форму, муку подсыпать не нужно.
- Вмешать растительное масло в течение одной минуты.
- Выложить в миску, смазанную маслом, накрыть и оставить в теплом места на 60 минут.
- Обмять тесто и снова накрыть.
- Для начинки перетереть до однородности сливочное масло, сахар и корицу.
- Противень застелить пергаментом.
- Тесто раскатать в форме прямоугольника до толщины 1 см. Удобнее раскатывать на коврике. Переложить на пергамент.
- Острым ножом сделать надрезы на небольшие булочки, около 30 штук.
- Равномерно распределить начинку. Накрыть пакетом и полотенцем, оставить на 20 минут. Духовку разогреть до 190 градусов.
- Выпекать 25 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Для крема соединить сметану, молоко, сливочное масло и ванилин. Перемешать венчиком, добавить сахарную пудру, снова перемешать.
- Украсить булочки.
Как правильно нарезать тесто на противне перед выпеканием – смотрите в ролике.
Как приготовить ленивые пельмени на сковороде – узнаете здесь.