Как испечь синнабоны – особенности, правила и рецепт булочек

Первыми подобные булочки начали выпекать в Швеции, довели до совершенства и распространили по всему миру пекари из США. У синнабона должно быть пять завитков и качественная корица

Синнабоны / Фото: instagram.com/lia_art_cloud

Все булочки в форме завитушек или улиток, как кому нравится, берут свое начало в Швеции. Там в булочки добавляют, кроме корицы, кардамон. И они не такие сладкие и увесистые, как синнабоны.

Синнабоны, какими мы знаем их теперь, родились благодаря амбициям двух пекарей из города Сиэтл, США, отца и сына по фамилии Комен.

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Они взяли за основу булочки с корицей, медом и изюмом, которые выпекали еще в 18-ом веке в штате Северная Каролина.

Традиционная заливка-глазурь для синнабонов – сливочный сыр. Встречаются с ореховой глазурью (пекан, арахис, карамель) и шоколадной.

Главные требования – мука с высоким содержанием клейковины, пять завитков и очень качественная корица.

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И, конечно, как и для другой подобной выпечки, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Рецепт со страницы helga_time.

Синнабоны

Синнабоны / Фото: instagram.com/helga_time

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Для теста:

600 г муки;

8 г дрожжей сухих;

2 яйца;

140 г сахара;

85 г сливочного масла;

250 мл молока.

Начинка:

25 г корицы;

180 г сахара;

90 г сливочного масла;

5 г соли.

Крем-глазурь:

200-220 г сливочного сыра;

100 г сахарной пудры;

1 ст. л. лимонного сока;

70 г сливочного масла.

Здесь найдете рецепт очень нежных йогуртовых булочек.

Как приготовить:

Соединить дрожжи с молоком, дать постоять 10-15 минут. Смешать муку (частями), соль и сахар, влить к ним растопленное масло, яйца и молоко с дрожжами. Вымесить тесто, оно не должно быть липким. Оставить в теплом месте для расстойки на полтора часа. Раскатать в прямоугольник толщиной 1 см, можно тоньше. Промазать размягченным маслом и присыпать смесью сахара и корицы. С одной стороны край теста оставить без начинки. Скатать тесто в рулет и нарезать на 14-16 заготовок. Выложить в смазанную маслом форму и оставить под полотенцем на 20-25 минут. Выпекать 30 минут при 180 градусах, готовность проверять шпажкой. Для крема смешать все ингредиенты венчиком. После выпекания смазать горячие булочки. Сначала – половиной крема, через 20 минут добавить весь крем.

Здесь смотрите видеорецепт приготовления синнабонов.