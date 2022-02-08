Як спекти синабони – особливості, правила та рецепт булочок

Усі булочки у формі завитків або равликів, як кому подобається, беруть свій початок у Швеції. Там у булочки додають, крім кориці, кардамон. І вони не такі солодкі та важкі, як синабони.
Синабони, якими ми знаємо їх тепер, народилися завдяки амбіціям двох пекарів з міста Сієтл, США, батька та сина на прізвище Комен.
Вони взяли за основу булочки з корицею, медом та родзинками, які випікали ще у 18 столітті в штаті Північна Кароліна.
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Традиційна заливка-глазур для синабонів – вершковий сир. Зустрічаються з горіховою глазур'ю (пекан, арахіс, карамель) та шоколадною.
Головні вимоги – борошно з високим вмістом клейковини, п'ять завитків та дуже якісна кориця.
І, звісно, як і для іншої подібної випічки, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Рецепт зі сторінки helga_time.
Синабони
Для тіста:
- 600 г борошна;
- 8 г дріжджів сухих;
- 2 яйця;
- 140 г цукру;
- 85 г вершкового масла;
- 250 мл молока.
Начинка:
- 25 г кориці;
- 180 г цукру;
- 90 г вершкового масла;
- 5 г солі.
Крем-глазур:
- 200-220 г вершкового сиру;
- 100 г цукрової пудри;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 70 г вершкового масла.
Тут знайдете рецепт дуже ніжних йогуртових булочок.
Як приготувати:
- Поєднати дріжджі з молоком, дати постояти 10-15 хвилин.
- Змішати борошно (частинами), сіль та цукор, влити до них розтоплене масло, яйця та молоко з дріжджами. Вимісити тісто, воно не має бути липким. Залишити в теплому місці для вистоювання на півтори години.
- Розкачати в прямокутник завтовшки 1 см, можна тонше.
- Промазати розм'якшеним маслом і присипати сумішшю цукру та кориці. З одного боку край тіста залишити без начинки.
- Скачати тісто в рулет та нарізати на 14-16 заготівель. Викласти в змащену маслом форму і залишити під рушником на 20-25 хвилин.
- Випікати 30 хвилин за 180 градусів, готовність перевіряти шпажкою.
- Для крему змішати усі інгредієнти вінчиком. Після випікання змастити гарячі булочки. Спочатку – половиною крему, за 20 хвилин додати весь крем.
Тут дивіться відеорецепт приготування синабонів.