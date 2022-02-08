Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇫🇷 Макрон у Києві 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як спекти синабони – особливості, правила та рецепт булочок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 11:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Першими подібні булочки почали випікати у Швеції, довели до досконалості та поширили по всьому світу пекарі із США. У синабона має бути п'ять завитків та якісна кориця
Синабони
Синабони / Фото: instagram.com/lia_art_cloud

Усі булочки у формі завитків або равликів, як кому подобається, беруть свій початок у Швеції. Там у булочки додають, крім кориці, кардамон. І вони не такі солодкі та важкі, як синабони.

Синабони, якими ми знаємо їх тепер, народилися завдяки амбіціям двох пекарів з міста Сієтл, США, батька та сина на прізвище Комен.

Реклама

Вони взяли за основу булочки з корицею, медом та родзинками, які випікали ще у 18 столітті в штаті Північна Кароліна.

Традиційна заливка-глазур для синабонів – вершковий сир. Зустрічаються з горіховою глазур'ю (пекан, арахіс, карамель) та шоколадною.

Головні вимоги – борошно з високим вмістом клейковини, п'ять завитків та дуже якісна кориця.

Реклама

І, звісно, як і для іншої подібної випічки, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Рецепт зі сторінки helga_time.

Синабони

Синабони
Синабони / Фото: instagram.com/helga_time

Реклама

Для тіста:

  • 600 г борошна;
  • 8 г дріжджів сухих;
  • 2 яйця;
  • 140 г цукру;
  • 85 г вершкового масла;
  • 250 мл молока.

Начинка:

  • 25 г кориці;
  • 180 г цукру;
  • 90 г вершкового масла;
  • 5 г солі.

Крем-глазур:

  • 200-220 г вершкового сиру;
  • 100 г цукрової пудри;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 70 г вершкового масла.

Тут знайдете рецепт дуже ніжних йогуртових булочок.

Як приготувати:

  1. Поєднати дріжджі з молоком, дати постояти 10-15 хвилин.
  2. Змішати борошно (частинами), сіль та цукор, влити до них розтоплене масло, яйця та молоко з дріжджами. Вимісити тісто, воно не має бути липким. Залишити в теплому місці для вистоювання на півтори години.
  3. Розкачати в прямокутник завтовшки 1 см, можна тонше.
  4. Промазати розм'якшеним маслом і присипати сумішшю цукру та кориці. З одного боку край тіста залишити без начинки.
  5. Скачати тісто в рулет та нарізати на 14-16 заготівель. Викласти в змащену маслом форму і залишити під рушником на 20-25 хвилин.
  6. Випікати 30 хвилин за 180 градусів, готовність перевіряти шпажкою.
  7. Для крему змішати усі інгредієнти вінчиком. Після випікання змастити гарячі булочки. Спочатку – половиною крему, за 20 хвилин додати весь крем.

Тут дивіться відеорецепт приготування синабонів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти