Рецепт неймовірних шведських булочок – кориця та кардамон роблять їх такими

Це клопіткий процес, але булочки того варті. Для начинки, крім кардамону та кориці, бажаний коричневий цукор. Після замісу тісто має постояти у теплому місці близько години

Шведські булочки з кардамоном та корицею / Фото: instagram.com/eefkooktzo

У кулінарній історії будь-якої країни є своя особлива випічка з оригінальною назвою та формою.

Одна з них – це фінські булочки "Масляне око" – зі шматочком вершкового масла в центрі, яке перетворюється на симпатичну скоринку після випікання

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А от шведські булочки з корицею та кардамоном стали символом не лише Швеції, це своєрідна невід'ємна частина процесу під назвою "Смачно випити капучино".

Для багатьох ця здоба асоціюється саме з цим напоєм.

Постарайтеся, щоб у начинці був усе-таки коричневий цукор, він має вигідніший вигляд по сусідству з меленим кардамоном та корицею.

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Фублогерка sdelaem__vkusno акцентує: при початковому замішуванні тіста воно буде злегка липким, але борошна додавати не треба. Коли тісто буде остаточно замішане, воно стане еластичним.

Шведські булочки з кардамоном та корицею

Шведські булочки з кардамоном та корицею / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Інгредієнти для тіста:

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1 яйце;

200 мл молоко;

60 г масло вершкове;

500 г борошно пшеничне;

50 г цукор;

7 г дріжджі швидкорозчинні;

1 ч. л. кардамон мелений;

дрібка солі.

Начинка:

100 г коричневий цукор;

70 г масло м'яке;

1 ст. л. кориця.

Для змащування:

1 жовток;

1 ст. л. молоко.

Тут дізнаєтесь, як спекти легендарні булочки "Будинку Паркерів". Тісто для них піднімається за один раз.

Як приготувати: