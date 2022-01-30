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Рецепт неймовірних шведських булочок – кориця та кардамон роблять їх такими

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 січня, 09:28
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Це клопіткий процес, але булочки того варті. Для начинки, крім кардамону та кориці, бажаний коричневий цукор. Після замісу тісто має постояти у теплому місці близько години
Шведські булочки з кардамоном та корицею
Шведські булочки з кардамоном та корицею / Фото: instagram.com/eefkooktzo

У кулінарній історії будь-якої країни є своя особлива випічка з оригінальною назвою та формою.

Одна з них – це фінські булочки "Масляне око" – зі шматочком вершкового масла в центрі, яке перетворюється на симпатичну скоринку після випікання

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А от шведські булочки з корицею та кардамоном стали символом не лише Швеції, це своєрідна невід'ємна частина процесу під назвою "Смачно випити капучино".

Для багатьох ця здоба асоціюється саме з цим напоєм.

Постарайтеся, щоб у начинці був усе-таки коричневий цукор, він має вигідніший вигляд по сусідству з меленим кардамоном та корицею.

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Фублогерка sdelaem__vkusno акцентує: при початковому замішуванні тіста воно буде злегка липким, але борошна додавати не треба. Коли тісто буде остаточно замішане, воно стане еластичним.

Шведські булочки з кардамоном та корицею

Шведські булочки з кардамоном та корицею
Шведські булочки з кардамоном та корицею / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Інгредієнти для тіста:

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  • 1 яйце;
  • 200 мл молоко;
  • 60 г масло вершкове;
  • 500 г борошно пшеничне;
  • 50 г цукор;
  • 7 г дріжджі швидкорозчинні;
  • 1 ч. л. кардамон мелений;
  • дрібка солі.

Начинка:

  • 100 г коричневий цукор;
  • 70 г масло м'яке;
  • 1 ст. л. кориця.

Для змащування:

  • 1 жовток;
  • 1 ст. л. молоко.

Тут дізнаєтесь, як спекти легендарні булочки "Будинку Паркерів". Тісто для них піднімається за один раз.

Як приготувати:

  1. У тепле молоко додати масло та розмішати до його розчинення. Температура молока з маслом має бути не більше 40 градусів.
  2. У чашу міксера просіяти борошно, додати цукор, сіль, кардамон і перемішати. Додати дріжджі та знову перемішати.
  3. У молочно-масляну суміш додати яйце, перемішати вінчиком та влити до сухих інгредієнтів. Перемішувати міксером, поступово збільшуючи швидкість. Вимішувати тісто 7-8 хвилин, доки воно не стане однорідним і еластичним.
  4. Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на одну годину.
  5. Розкачати на трохи посипаній борошном поверхні у великий прямокутник (приблизно 30х40 см).
  6. З'єднати інгредієнти для начинки: коричневий цукор, корицю та м'яке масло, все ретельно перемішати.
  7. На розкачаному тісті розподілити начинку по всій поверхні, залишивши 1 см з одного короткого боку.
  8. Згорнути тісто з короткого боку в бік, де залишився 1 см не змазаним, і закрутити до кінця. Край тіста злегка защепити. Гострим ножем розрізати на 8 рівних частин.
  9. Викласти булочки на відстані на деко, застелене пергаментом і змащене вершковим маслом.
  10. Дати відпочити 30-40 хвилин, доки вони не збільшаться вдвічі.
  11. Розігріти духовку до 200 градусів.
  12. Яєчний жовток з'єднати з молоком та змастити булочки. Посипати цукром.
  13. Випікати 18-23 хвилини, доки вони не стануть золотавими. Готовим булочкам дати відпочити.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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