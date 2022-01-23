Фінські булочки "Масляне око" – рецепт простої та пишної випічки

Ці булочки, як і булочки "Будинку Паркерів", не вимагають тривалого вимішування. Тісто піднімається за один раз.
Особливість – це "око" у кожній. Після формування потрібно зробити поглиблення і покласти туди трохи вершкового масла з цукром. Звідси й така оригінальна назва.
Ну й кардамон. Писати про аромат свіжоспеченої випічки в дружбі з цією спецією буде зайвим.
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Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.
Фінські булочки "Масляне око"
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- 25 г свіжих дріжджів;
- 1 яйце плюс 1 для змащування;
- дрібка солі;
- 65 г цукру плюс для посипання;
- 1 ч. л. кардамону з гіркою;
- 300 г борошна;
- 75 г вершкового масла плюс 40 г для начинки.
Як спекти поповери або булочки, що вистрибують, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Підігріти молоко, розчинити дріжджі. Додати яйце, цукор, кардамон та сіль. Перемішати.
- Додавати борошно поступово і почати замішувати тісто виделкою. Має вийти еластичне тісто.
- Додати розм'якшене вершкове масло та вимішувати 4-5 хвилин, доки тісто не стане повітряним. Накрити плівкою та прибрати у тепле місце для підйому.
- Розділити тісто на 25 заготівель, розігріти духовку до 225 градусів.
- Сформувати кульки та викласти на відстані на застелене деко. У центрі кожної кульки зробити поглиблення пальцем.
- У поглиблення викласти шматочок вершкового масла, присипати цукром. Змастити яйцем.
- Випікати 10-15 хвилин.