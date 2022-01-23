Фінські булочки "Масляне око" – рецепт простої та пишної випічки

Це "око" – вершкове масло з цукром, яке покривається красивою скоринкою після випікання. Серед інгредієнтів є чайна ложка кардамону, який подарує булочкам неймовірний аромат

Фінські булочки "Масляне око" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Ці булочки, як і булочки "Будинку Паркерів", не вимагають тривалого вимішування. Тісто піднімається за один раз.

Особливість – це "око" у кожній. Після формування потрібно зробити поглиблення і покласти туди трохи вершкового масла з цукром. Звідси й така оригінальна назва.

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Ну й кардамон. Писати про аромат свіжоспеченої випічки в дружбі з цією спецією буде зайвим.

Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.

Фінські булочки "Масляне око"

Фінські булочки "Масляне око" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Інгредієнти:

250 мл молока;

25 г свіжих дріжджів;

1 яйце плюс 1 для змащування;

дрібка солі;

65 г цукру плюс для посипання;

1 ч. л. кардамону з гіркою;

300 г борошна;

75 г вершкового масла плюс 40 г для начинки.

Як спекти поповери або булочки, що вистрибують, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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