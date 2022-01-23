Финские булочки "Масляной глаз" – рецепт простой и пышной выпечки

Эти булочки, как и булочки "Дома Паркеров", не требуют долгого вымешивания. Тесто поднимается за один раз.
Особенность – это "глаз" у каждой. После формовки нужно сделать углубления и положить туда немного сливочного масла с сахаром. Отсюда и такое оригинальное название.
Ну и кардамон, писать об аромате свежеиспеченной выпечки в дружбе с этой специей будет лишним.
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Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.
Финские булочки "Масляной глаз"
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- 25 г свежих дрожжей;
- 1 яйцо плюс 1 для смазывания;
- щепотка соли;
- 65 г сахара плюс для посыпки;
- 1 ч. л. кардамона с горкой;
- 300 г муки;
- 75 г сливочного масла плюс 40 г для начинки.
Как испечь поповеры или "выпрыгивающие булочки", узнаете здесь.
Как приготовить:
- Подогреть молоко, растворить дрожжи. Добавить яйцо, сахар, кардамон и соль. Перемешать.
- Добавлять муку постепенно и начать замешивать тесто вилкой. Должно получится эластичное тесто.
- Добавить размягченное сливочное масло и вымешивать 4-5 минут, пока тесто не станет воздушным. Накрыть пленкой и убрать в теплое место для подъема.
- Разделить тесто на 25 заготовок, разогреть духовку до 225 градусов.
- Скатать шарики и выложить на расстоянии на застеленный противень. В центре каждого шарика сделать углубление пальцем.
- В углубление выложить кусочек сливочного масла, присыпать сахаром. Смазать яйцом.
- Выпекать 10-15 минут.