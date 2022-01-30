Рецепт невероятных шведских булочек – корица и кардамон делают их такими

В кулинарной истории любой страны есть своя особая выпечка с оригинальным названием и формой.
Одна из них – это финские булочки "Масляной глаз" – с кусочком сливочного масла в центре, которое превращается в симпатичную корочку после выпекания.
А вот шведские булочки с корицей и кардамоном стали символом не только Швеции, это своего рода неотъемлемая часть процесса под названием "Вкусно выпить капучино".
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Для многих эта сдоба ассоциируется именно с этим напитком.
Постарайтесь, чтобы в начинке был все-таки коричневый сахар, он выгодней смотрится по соседству с молотым кардамоном и корицей.
Фублогер sdelaem__vkusno акцентирует: при начальном замешивании теста оно будет слегка липким, но муки добавлять не нужно. Когда тесто будет окончательно замешено, оно станет эластичным.
Шведские булочки с кардамоном и корицей
Ингредиенты для теста:
- 1 яйцо;
- 200 мл молоко;
- 60 г масло сливочное;
- 500 г мука пшеничная;
- 50 г сахар;
- 7 г дрожжи быстрорастворимые;
- 1 ч. л. кардамон молотый;
- щепотка соли.
Начинка:
- 100 г коричневый сахар;
- 70 г масло мягкое;
- 1 ст. л. корица.
Для смазывания:
- 1 желток;
- 1 ст. л. молоко.
Здесь узнаете, как испечь легендарные булочки "Дома Паркеров". Тесто для них поднимается за один раз.
Как приготовить:
- В теплое молоко добавить масло и размешать до его растворения. Температура молока с маслом должна быть не более 40 градусов.
- В чашу миксера просеять муку, добавить сахар, соль, кардамон и перемешать. Добавить дрожжи и снова перемешать.
- В молочно-масляную смесь добавить яйцо, перемешать венчиком и влить к сухим ингредиентам. Перемешивать миксером, постепенно увеличивая скорость. Вымешивать тесто 7-8 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.
- Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на один час.
- Раскатать на слегка посыпанной мукой поверхности в большой прямоугольник (примерно 30х40 см).
- Соединить ингредиенты для начинки: коричневый сахар, корицу и мягкое сливочное масло, все тщательно перемешать.
- На раскатанном тесте распределить начинку по всей поверхности, оставив 1 см с одной короткой стороны.
- Свернуть тесто с короткой стороны в сторону, где остался 1 см не смазанным, и закрутить до конца. Край теста слегка защепить. Острым ножом разрезать на 8 равных частей.
- Выложить булочки на расстоянии на противень, застеленный пергаментом и смазанный сливочным маслом.
- Дать отдохнуть 30-40 минут, пока они не увеличатся вдвое.
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Яичный желток соединить с молоком и смазать булочки. Посыпать сахаром.
- Выпекать 18-23 минуты, пока они не станут золотистыми. Готовым булочкам дать отдохнуть.