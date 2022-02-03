Рецепт ніжних йогуртових булочок – ви повертатиметеся до них знову

Тут якого смаку буде йогурт – неважливо. Авторка рецепта радить брати будь-який питний. Крім йогурту, потрібно пів склянки молока

Йогуртові булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

Способів приготування ароматних булочок не злічити. Це можуть бути поповери, "що вистрибують", вони випікаються на млинцевому тісті або ті, у складі яких є йогурт.

Радимо починати з натурального, а потім, а до цього рецепта ви обов'язково повернетеся, можна брати питний йогурт з різними смаками.

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Відповідно цукру в цьому випадку потрібно класти менше.

Авторка рецепта taya_bachinskaya пропонує прикрасити готові булочки цукровою пудрою. Ще можна спробувати взяти як прикрасу штрейзель.

Йогуртові булочки

Йогуртові булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

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Інгредієнти:

100 г молока;

4 ст. л. цукру;

7 г сухих або 20 мокрих дріжджів;

200 г питного йогурту (будь-якого смаку);

60 г вершкового масла;

сіль;

450-500 г борошна;

1 яйце.

А якщо у вас знайшлася черства булочка, то з неї можна приготувати ніжний пудинг з англійським кремом. Рецепт шукайте тут.

Як приготувати:

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