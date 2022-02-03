Рецепт ніжних йогуртових булочок – ви повертатиметеся до них знову

Способів приготування ароматних булочок не злічити. Це можуть бути поповери, "що вистрибують", вони випікаються на млинцевому тісті або ті, у складі яких є йогурт.
Радимо починати з натурального, а потім, а до цього рецепта ви обов'язково повернетеся, можна брати питний йогурт з різними смаками.
Відповідно цукру в цьому випадку потрібно класти менше.
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Авторка рецепта taya_bachinskaya пропонує прикрасити готові булочки цукровою пудрою. Ще можна спробувати взяти як прикрасу штрейзель.
Йогуртові булочки
Інгредієнти:
- 100 г молока;
- 4 ст. л. цукру;
- 7 г сухих або 20 мокрих дріжджів;
- 200 г питного йогурту (будь-якого смаку);
- 60 г вершкового масла;
- сіль;
- 450-500 г борошна;
- 1 яйце.
А якщо у вас знайшлася черства булочка, то з неї можна приготувати ніжний пудинг з англійським кремом. Рецепт шукайте тут.
Як приготувати:
- Молоко трохи підігріти, розчинити у ньому дві ложки цукру та дріжджі. Залишити на 5-10 хвилин.
- Яйце, решту цукру, сіль і йогурт кімнатної температури змішати вінчиком, додати молоко з дріжджами, перемішати.
- Частинами ввести борошно, наприкінці – розтоплене масло та вимісити гладке однорідне тісто. Залишити для підйому на годину в теплому місці.
- Сформувати булочки, скачати в кульки та залишити на вистоювання на 45 хвилин. Змастити яйцем з молоком і випікати за 180 градусів до золотавого кольору. Час залежить від особливостей духовки.
- Готові булочки посипати пудрою.