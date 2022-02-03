Рецепт нежных йогуртовых булочек – вы будете возвращаться к ним снова

Здесь какого вкуса будет йогурт – непринципиально. Автор рецепта советует брать любой питьевой. Кроме йогурта, нужно полстакана молока

Йогуртовые булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

Способов приготовления ароматных булочек не счесть. Это могут быть "выпрыгивающие" поповеры, они выпекаются на блинном тесте, или те, в составе которых есть йогурт.

Советуем начинать с натурального, а потом, а к этому рецепту вы обязательно вернетесь, можно брать питьевой йогурт с разными вкусами.

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Соответственно, сахара в этом случае нужно класть меньше.

Автор рецепта taya_bachinskaya предлагает украсить готовые булочки сахарной пудрой. Еще можно попробовать взять в качестве украшения штрейзель.

Йогуртовые булочки

Йогуртовые булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

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Ингредиенты:

100 г молока;

4 ст. л. сахара;

7 г сухих или 20 мокрых дрожжей;

200 г питьевого йогурта (любого вкуса);

60 г сливочного масла;

соль;

450-500 г муки;

1 яйцо.

А если у вас нашлась черствая булочка, то из нее можно приготовить нежный пудинг с английским кремом. Рецепт ищите здесь.

Как приготовить:

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