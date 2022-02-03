Рецепт нежных йогуртовых булочек – вы будете возвращаться к ним снова

Способов приготовления ароматных булочек не счесть. Это могут быть "выпрыгивающие" поповеры, они выпекаются на блинном тесте, или те, в составе которых есть йогурт.
Советуем начинать с натурального, а потом, а к этому рецепту вы обязательно вернетесь, можно брать питьевой йогурт с разными вкусами.
Соответственно, сахара в этом случае нужно класть меньше.
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Автор рецепта taya_bachinskaya предлагает украсить готовые булочки сахарной пудрой. Еще можно попробовать взять в качестве украшения штрейзель.
Йогуртовые булочки
Ингредиенты:
- 100 г молока;
- 4 ст. л. сахара;
- 7 г сухих или 20 мокрых дрожжей;
- 200 г питьевого йогурта (любого вкуса);
- 60 г сливочного масла;
- соль;
- 450-500 г муки;
- 1 яйцо.
А если у вас нашлась черствая булочка, то из нее можно приготовить нежный пудинг с английским кремом. Рецепт ищите здесь.
Как приготовить:
- Молоко немного подогреть, растворить в нем две ложки сахара и дрожжи. Оставить на 5-10 минут.
- Яйцо, оставшийся сахар, соль и йогурт комнатной температуры смешать венчиком, добавить молоко с дрожжами, перемешать.
- Частями ввести муку, в конце – растопленное масло и вымесить гладкое однородное тесто. Оставить для подъема на час в теплом месте.
- Сформировать булочки, скатать в шарики и оставить на расстойку на 45 минут. Смазать яйцом с молоком и выпекать при 180 градусах до золотистого цвета. Время зависит от особенностей духовки.
- Готовые булочки посыпать пудрой.