Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт нежных йогуртовых булочек – вы будете возвращаться к ним снова

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 08:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Здесь какого вкуса будет йогурт – непринципиально. Автор рецепта советует брать любой питьевой. Кроме йогурта, нужно полстакана молока
Йогуртовые булочки
Йогуртовые булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

Способов приготовления ароматных булочек не счесть. Это могут быть "выпрыгивающие" поповеры, они выпекаются на блинном тесте, или те, в составе которых есть йогурт.

Советуем начинать с натурального, а потом, а к этому рецепту вы обязательно вернетесь, можно брать питьевой йогурт с разными вкусами.

Реклама

Соответственно, сахара в этом случае нужно класть меньше.

Автор рецепта taya_bachinskaya предлагает украсить готовые булочки сахарной пудрой. Еще можно попробовать взять в качестве украшения штрейзель.

Йогуртовые булочки

Йогуртовые булочки
Йогуртовые булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

Реклама

Ингредиенты:

  • 100 г молока;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 7 г сухих или 20 мокрых дрожжей;
  • 200 г питьевого йогурта (любого вкуса);
  • 60 г сливочного масла;
  • соль;
  • 450-500 г муки;
  • 1 яйцо.

А если у вас нашлась черствая булочка, то из нее можно приготовить нежный пудинг с английским кремом. Рецепт ищите здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Молоко немного подогреть, растворить в нем две ложки сахара и дрожжи. Оставить на 5-10 минут.
  2. Яйцо, оставшийся сахар, соль и йогурт комнатной температуры смешать венчиком, добавить молоко с дрожжами, перемешать.
  3. Частями ввести муку, в конце – растопленное масло и вымесить гладкое однородное тесто. Оставить для подъема на час в теплом месте.
  4. Сформировать булочки, скатать в шарики и оставить на расстойку на 45 минут. Смазать яйцом с молоком и выпекать при 180 градусах до золотистого цвета. Время зависит от особенностей духовки.
  5. Готовые булочки посыпать пудрой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять