4 рецепта для пирожков с капустой, которые сметаются со стола

Чтобы кто не говорил, а классика, хоть и скромная, всегда такой останется. Конечно, можно зайти в магазин и купить уже готовые пирожки с капустой. Но удовольствие мы получаем, когда они появляются из-под наших рук. Мы сами выбираем, какая и сколько будет начинки в пирожках, выбираем вид теста. Ниже есть рецепты для сдобных пирожков, на сковороде и слоеных. К капусте добавьте немного томатной пасты при тушении, паста немного ее размягчит. Здесь найдете еще 8 вариантов начинок для домашних пирожков.
Рецепты пирожков с капустой / Фото: Depositphotos
Пирожки с капустой на кефире
Ингредиенты
- Кефир – 130 г
- Мука – 270 г (может понадобится больше)
- Яйцо – 2 шт.
- Растительное масло – 40 г
- Сахар – 10 г
- Соль – 4 г
- Разрыхлитель – 7 г
Для начинки
- Капуста – 400 г
- Лук, укроп, соль, перец – по вкусу
- Кунжут – по вкусу
Способ приготовления
- В глубокую миску просеять муку, разрыхлитель, соль.
- К кефиру добавить яйцо, сахар, масло, смешать до однородности.
- Соединить обе смеси и замесить мягкое тесто. Если тесто сухое, добавить кефир. Если слишком жидкое – муку.
- Накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
- Для начинки капусту нашинковать, лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Довести до вкуса специями.
- Поверхность посыпать мукой. Тесто разделить на 14 равных частей.
- Из каждой части раскатать лепешку толщиной 3-4 мм, положить начинку, сформировать пирожок.
- Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
- Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до зарумянивания.
3 рецепта пирожков со всего мира для воскресного перекуса
Пирожки с капустой на молоке
Ингредиенты для теста ⠀
- Мука – 450-500 г⠀
- Молоко – 1 стакан⠀
- Дрожжи сухие – 10 г⠀
- Сливочное масло – 200 г ⠀
- Сахар – 1 ст. л.⠀
- Соль – щепотка⠀
- Желток – 2 шт.
Для начинки
- Капуста – 500 г
- Лук, морковь – по вкусу
- Томатная паста – 50 мл
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Соединить растопленное масло с теплым молоком, добавить соль, сахар, дрожжи. ⠀
- Дать постоять 5 минут и засыпать просеянную муку. Замесить тесто.⠀
- Для начинки нашинковать капусту, лук, морковь. Тушить с томатной пастой до готовности. Довести до вкуса специями.
- Сформировать пирожки. Смазать взбитым желтком. ⠀
- Выпекать при температуре 180 градусов 25-45 минут (в зависимости от духовки).⠀
Жареные пирожки с капустой
Ингредиенты
- Мука – 700-800 г
- Дрожжи сухие – 11 г
- Вода теплая – 500 г
- Кукурузный крахмал – 3 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
Для начинки
- Капуста – 900 г
- Растительное масло для жарки
- Соль, перец черный – по вкусу
Способ приготовления
- В большую емкость влить пол-литра теплой воды, добавить сухие дрожжи, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Перемешать, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте на 15 минут.
- В другой емкости смешать муку с кукурузным крахмалом, перемешать. Постепенно вводить сухую смесь в жидкую.
- Вымесить тесто. Оно не должно прилипать к рукам, но быть мягким.
- Присыпать тесто мукой, накрыть пленкой и оставить подниматься на 50 минут.
- Для начинки нашинковать капусту и тушить на растительном масле около 7 минут. Добавить соль, перец и обжаривать до готовности еще 10-15 минут.
- Сформировать пирожки, выложить на разогретую с растительным маслом сковороду и обжаривать по 4 минуты с каждой стороны.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Как правильно тушить капусту: 5 рецептов
Пирожки с капустой из слоеного теста
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 500 г
- Яйцо – 1 шт. (для смазывания)
Для начинки
- Капуста свежая – 400 г
- Растительное масло
- Мускатный орех, соль, перец молотый – по вкусу
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 градусов
- Капусту нашинковать и потушить. Добавить специи.
- Стол и скалку припылить мукой. Размороженное слоеное тесто раскатать в тонкий пласт, разрезать на квадраты.
- В каждый положить небольшое количество начинки. Сложить два угла по диагонали, чтобы получился треугольник.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом. Яйцо взбить, обмазать пирожки.
- Выпекать около 20 минут.
И еще один интересный рецепт – пирожков самосов с овощами – узнаете из видео.