4 рецепта для пирожков с капустой, которые сметаются со стола

Чтобы кто не говорил, а классика, хоть и скромная, всегда такой останется. Конечно, можно зайти в магазин и купить уже готовые пирожки с капустой. Но удовольствие мы получаем, когда они появляются из-под наших рук. Мы сами выбираем, какая и сколько будет начинки в пирожках, выбираем вид теста. Ниже есть рецепты для сдобных пирожков, на сковороде и слоеных. К капусте добавьте немного томатной пасты при тушении, паста немного ее размягчит. Здесь найдете еще 8 вариантов начинок для домашних пирожков.

Рецепты пирожков с капустой / Фото: Depositphotos

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Пирожки с капустой на кефире

Пирожки с капустой на кефире / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Ингредиенты

Кефир – 130 г

Мука – 270 г (может понадобится больше)

Яйцо – 2 шт.

Растительное масло – 40 г

Сахар – 10 г

Соль – 4 г

Разрыхлитель – 7 г

Для начинки

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Капуста – 400 г

Лук, укроп, соль, перец – по вкусу

Кунжут – по вкусу

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, разрыхлитель, соль. К кефиру добавить яйцо, сахар, масло, смешать до однородности. Соединить обе смеси и замесить мягкое тесто. Если тесто сухое, добавить кефир. Если слишком жидкое – муку. Накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 30 минут. Для начинки капусту нашинковать, лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Довести до вкуса специями. Поверхность посыпать мукой. Тесто разделить на 14 равных частей. Из каждой части раскатать лепешку толщиной 3-4 мм, положить начинку, сформировать пирожок. Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до зарумянивания.

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Пирожки с капустой на молоке

Пирожки с капустой на молоке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты для теста ⁣⁣⠀

⁣⁣Мука – 450-500 г⠀

Молоко – 1 стакан⁣⁣⠀

Дрожжи сухие – 10 г⁣⁣⠀

Сливочное масло – 200 г ⁣⁣⠀

Сахар – 1 ст. л.⁣⁣⠀

Соль – щепотка⁣⁣⠀

Желток – 2 шт.

Для начинки

Капуста – 500 г

Лук, морковь – по вкусу

Томатная паста – 50 мл

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Соединить растопленное масло с теплым молоком, добавить соль, сахар, дрожжи. ⁣⁣⠀ Дать постоять 5 минут и засыпать просеянную муку. Замесить тесто.⁣⁣⠀ Для начинки нашинковать капусту, лук, морковь. Тушить с томатной пастой до готовности. Довести до вкуса специями. ⁣⁣Сформировать пирожки. Смазать взбитым желтком. ⁣⁣⠀ Выпекать при температуре 180 градусов 25-45 минут (в зависимости от духовки).⁣⁣⠀

Жареные пирожки с капустой

Жареные пирожки с капустой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Мука – 700-800 г

Дрожжи сухие – 11 г

Вода теплая – 500 г

Кукурузный крахмал – 3 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Для начинки

Капуста – 900 г

Растительное масло для жарки

Соль, перец черный – по вкусу

Способ приготовления

В большую емкость влить пол-литра теплой воды, добавить сухие дрожжи, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Перемешать, накрыть полотенцем или пленкой и оставить в теплом месте на 15 минут. В другой емкости смешать муку с кукурузным крахмалом, перемешать. Постепенно вводить сухую смесь в жидкую. Вымесить тесто. Оно не должно прилипать к рукам, но быть мягким. Присыпать тесто мукой, накрыть пленкой и оставить подниматься на 50 минут. Для начинки нашинковать капусту и тушить на растительном масле около 7 минут. Добавить соль, перец и обжаривать до готовности еще 10-15 минут. Сформировать пирожки, выложить на разогретую с растительным маслом сковороду и обжаривать по 4 минуты с каждой стороны. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Пирожки с капустой из слоеного теста

Пирожки с капустой из слоеного теста / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Ингредиенты

Слоеное тесто – 500 г

Яйцо – 1 шт. (для смазывания)

Для начинки

Капуста свежая – 400 г

Растительное масло

Мускатный орех, соль, перец молотый – по вкусу

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 градусов Капусту нашинковать и потушить. Добавить специи. Стол и скалку припылить мукой. Размороженное слоеное тесто раскатать в тонкий пласт, разрезать на квадраты. В каждый положить небольшое количество начинки. Сложить два угла по диагонали, чтобы получился треугольник. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Яйцо взбить, обмазать пирожки. Выпекать около 20 минут.

И еще один интересный рецепт – пирожков самосов с овощами – узнаете из видео.

10 рецептов несладких пирогов собраны в этом материале.