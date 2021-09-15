4 рецепти для пиріжків з капустою, які змітаються зі столу

Щоб хто не казав, а класика, хоч і скромна, завжди такою залишиться. Звісно, можна зайти в магазин і купити вже готові пиріжки з капустою. Але задоволення ми отримуємо, коли вони з'являються з-під наших рук. Ми самі вибираємо, яка і скільки буде начинки в пиріжках, вибираємо вид тіста. Нижче є рецепти для здобних пиріжків, на сковороді та листкових. До капусти додайте трохи томатної пасти при тушкуванні, паста трохи її розм'якшить. Тут знайдете ще 8 варіянтів начинок для домашніх пиріжків.
Рецепти пиріжків з капустою / Фото: Depositphotos
Пиріжки з капустою на кефірі
Інгредієнти
- Кефір – 130 г
- Борошно – 270 г (може знадобиться більше)
- Яйце – 2 шт.
- Олія – 40 г
- Цукор – 10 г
- Сіль – 4 г
- Розпушувач – 7 г
Для начинки
- Капуста – 400 г
- Цибуля, кріп, сіль, перець – за смаком
- Кунжут – за смаком
Спосіб приготування
- У глибоку миску просіяти борошно, розпушувач, сіль.
- До кефіру додати яйце, цукор, олію, змішати до однорідності.
- З'єднати обидві суміші й замісити м'яке тісто. Якщо тісто сухе, додати кефір. Якщо занадто рідке – борошно.
- Накрити плівкою і залишити за кімнатної температури на 30 хвилин.
- Для начинки капусту нашаткувати, цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії. Довести до смаку спеціями.
- Поверхню посипати борошном. Тісто розділити на 14 рівних частин.
- З кожної частини розкачати корж завтовшки 3-4 мм, покласти начинку, сформувати пиріжок.
- Змастити збитим яйцем, посипати кунжутом.
- Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин до зарум'янювання.
3 рецепти пиріжків з усього світу для недільного перекусу
Пиріжки з капустою на молоці
Інгредієнти для тіста ⠀
- Борошно – 450-500 г ⠀
- Молоко – 1 склянка ⠀
- Дріжджі сухі – 10 г ⠀
- Вершкове масло – 200 г ⠀
- Цукор – 1 ст. л. ⠀
- Сіль – щіпка ⠀
- Жовток – 2 шт.
Для начинки
- Капуста – 500 г
- Цибуля, морква – за смаком
- Томатна паста – 50 мл
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- З'єднати розтоплене масло з теплим молоком, додати сіль, цукор, дріжджі. ⠀
- Дати постояти 5 хвилин і засипати просіяне борошно. Замісити тісто. ⠀
- Для начинки нашаткувати капусту, цибулю, моркву. Тушкувати з томатною пастою до готовності. Довести до смаку спеціями.
- Сформувати пиріжки. Змастити збитим жовтком. ⠀
- Випікати за температури 180 градусів 25-45 хвилин (залежно від духовки) . ⠀
Смажені пиріжки з капустою
Інгредієнти
- Борошно – 700-800 г
- Дріжджі сухі – 11 г
- Вода тепла – 500 г
- Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор – 2 ст. л.
Для начинки
- Капуста – 900 г
- Олія для смаження
- Сіль, перець чорний – за смаком
Спосіб приготування
- У велику ємність влити пів літра теплої води, додати сухі дріжджі, 2 ст. л. цукру і 1 ч. л. солі. Перемішати, накрити рушником або плівкою і залишити в теплому місці на 15 хвилин.
- В іншій ємності змішати борошно з кукурудзяним крохмалем, перемішати. Поступово вводити суху суміш у рідку.
- Вимісити тісто. Воно не повинно прилипати до рук, але має бути м'яким.
- Присипати борошном тісто, накрити плівкою і залишити підніматися на 50 хвилин.
- Для начинки нашаткувати капусту і тушкувати на олії близько 7 хвилин. Додати сіль, перець і обсмажувати до готовності ще 10-15 хвилин.
- Сформувати пиріжки, викласти на розігріту з олією сковороду та обсмажувати по 4 хвилини з кожного боку.
- Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів
Пиріжки з капустою з листкового тіста
Інгредієнти
- Листкове тісто – 500 г
- Яйце – 1 шт. (для змащування)
Для начинки
- Капуста свіжа – 400 г
- Рослинна олія
- Мускатний горіх, сіль, перець мелений – за смаком
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180 градусів
- Капусту нашаткувати і протушкувати. Додати спеції.
- Стіл і качалку пріпиліть борошном. Розморожене листкове тісто розкачати в тонкий пласт, розрізати на квадрати.
- У кожен покласти невелику кількість начинки. Скласти два кути по діагоналі, щоб вийшов трикутник.
- Викласти на деко, застелене пергаментом. Яйце збити, обмазати пиріжки.
- Випікати близько 20 хвилин.
І ще один цікавий рецепт – пиріжків самосів з овочами – дізнаєтеся з відео.