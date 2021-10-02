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5 классных блюд для тех, кто не ест мясо

Ирина Маслова
2 октября, 07:01
Кроме отличного салата с авокадо и апельсином, это лазанья с запеченными овощами, котлеты из цветной капусты, грибной крем-суп и морковный рулет со сливочным сыром

Эта подборка может стать интересной не только тем, кто не ест мяса, но и для тех, кто обожает овощи. Мы знаем, что, даже самые пресные, они в талантливых руках превращаются во вкусное и аппетитное. Тем более сейчас овощей много, так что поле для кулинарных экспериментов открыто.

Зеленый салат с апельсином и авокадо

Салат с апельсином и авокадо / Фото: Depositphotos

Рецепты вегетарианских блюд / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • по 2 спелых авокадо, апельсина;
  • 1 упаковка салатного микса.

Для заправки:

  • 1/2 лайма;
  • щепотка сахара;
  • апельсиновый сок;
  • соль, свежемолотый перец;
  • 1-2 ст. л. оливкового масла;
  • кунжут – для посыпки.

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Как приготовить:

  1. Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать.
  2. Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть.
  3. Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья.
  4. Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке.
  5. Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать.
  6. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

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Лазанья с запеченными овощами

Лазанья с запеченными овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для начинки:

  • 2 красные луковицы;
  • по 1 маленькому красному и желтому перцу;
  • 2 средних кабачка;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 225 г помидоров черри;
  • 390 г консервированных артишоков;
  • 3 ст. л. томатного пюре;
  • 75 г маслин без косточек;
  • 500 г соуса пассата;
  • 2 шарика по 125 г моцареллы, измельченные;
  • 10 листов лазаньи, не требующих варки.

Для белого соуса:

  • 25 г сливочного масла;
  • 25 г муки;
  • 600 мл цельного молока;
  • 50 г тертого чеддера.

Как приготовить:

  1. Перец нарезать кубиком. Кабачки – кружочками, артишоки – на четвертинки. Чеснок и лук измельчить.
  2. Разогреть духовку до 220 градусов. Смешать лук, перец, кабачки и чеснок на большом противне. Сбрызнуть оливковым маслом, приправить и перемешать. Запекать 30 минут, периодически помешивая.
  3. Для соуса растопить сливочное масло. Вмешать муку и готовить 1 минуту. Снять сотейник с огня и постепенно добавлять молоко до получения однородной массы. Снова вернуть на огонь и готовить до згустения. Немного охладить и добавить половину чеддера.
  4. К запеченным овощам добавить черри и артишоки. Вернуть в духовку и готовить 20 минут. Затем перемешать с томатным пюре, оливками и пассатой. Уменьшить температуру духовки до 200 градусов.
  5. Чтобы собрать лазанью, налить половину овощного соуса в форму, выложить половину моцареллы, затем – слой из половины листов лазаньи. Сверху полить половиной белого соуса. Повторить еще раз. Посыпать чеддером.
  6. Готовить 35-40 минут до золотистого цвета. Подавать с зеленым салатом.

Котлеты из цветной капусты

Котлеты из цветной капусты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 больших луковицы;
  • 1 кочан сырой цветной капусты;
  • 1 чашка (200 мл) овсяных хлопьев;
  • 2 яйца;
  • 8-9 листиков орегано;
  • мука, оливковое масло;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Очистить лук, крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
  2. Очистить цветную капусту от листьев. Крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
  3. Добавить соль, перец, яйца, орегано и овсяные хлопья. Перемешать и оставить на полчаса.
  4. Мокрыми руками сформировать котлеты произвольной формы и запанировать в муке.
  5. Нагреть оливковое масло и жарить котлеты на среднем огне по 6-7 минут с каждой стороны.

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Грибной крем-суп

Грибной суп / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 7 средних картофелин;
  • 300 г шампиньонов;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 средняя луковица;
  • 1 стакан сливок;
  • 1,5 литра воды.

Как приготовить:

  1. Картофель почистить и нарезать кубиками. Залить 1,5 л воды, посолить и отварить до готовности.
  2. Лук измельчить и обжарить в сливочном масле до золотистого цвета.
  3. Грибы мелко нарезать и добавить в сковородку к луку, готовить около 10 минут. Посолить и поперчить.
  4. Пересыпать грибы и лук в кастрюлю к картофелю. Варить на небольшом огне 2-3 минуты.
  5. Слить и сохранить бульон. Картофель с грибами и луком измельчить с помощью блендера.
  6. Влить в пюре бульон, постоянно помешивая. Поставить на огонь, довести до кипения и добавить сливки. Кипятить на минимальном огне еще 3-4 минуты.
  7. Подавать с сухариками, украсив зеленью и поджаренными грибами.

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Морковный рулет со сливочным сыром

Морковный рулет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 450 г моркови;
  • 4 яйца;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 175 г сливочного сыра;
  • 1 пучок зелени;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль, свежемолотый черный перец.

Как приготовить:

  1. Морковь очистить, натереть на крупной терке. Пассеровать на сливочном масле в течении 5 минут, остудить.
  2. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки.
  3. К моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать.
  4. Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови, аккуратно перемешать.
  5. Выложить массу на подготовленный противень. Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.
  6. Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить.
  7. Для начинки зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром.
  8. Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.

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