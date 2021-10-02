5 классных блюд для тех, кто не ест мясо

Эта подборка может стать интересной не только тем, кто не ест мяса, но и для тех, кто обожает овощи. Мы знаем, что, даже самые пресные, они в талантливых руках превращаются во вкусное и аппетитное. Тем более сейчас овощей много, так что поле для кулинарных экспериментов открыто.
Зеленый салат с апельсином и авокадо
Салат с апельсином и авокадо / Фото: Depositphotos
Рецепты вегетарианских блюд / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- по 2 спелых авокадо, апельсина;
- 1 упаковка салатного микса.
Для заправки:
- 1/2 лайма;
- щепотка сахара;
- апельсиновый сок;
- соль, свежемолотый перец;
- 1-2 ст. л. оливкового масла;
- кунжут – для посыпки.
Как приготовить:
- Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать.
- Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть.
- Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья.
- Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке.
- Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Лазанья с запеченными овощами
Лазанья с запеченными овощами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для начинки:
- 2 красные луковицы;
- по 1 маленькому красному и желтому перцу;
- 2 средних кабачка;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 225 г помидоров черри;
- 390 г консервированных артишоков;
- 3 ст. л. томатного пюре;
- 75 г маслин без косточек;
- 500 г соуса пассата;
- 2 шарика по 125 г моцареллы, измельченные;
- 10 листов лазаньи, не требующих варки.
Для белого соуса:
- 25 г сливочного масла;
- 25 г муки;
- 600 мл цельного молока;
- 50 г тертого чеддера.
Как приготовить:
- Перец нарезать кубиком. Кабачки – кружочками, артишоки – на четвертинки. Чеснок и лук измельчить.
- Разогреть духовку до 220 градусов. Смешать лук, перец, кабачки и чеснок на большом противне. Сбрызнуть оливковым маслом, приправить и перемешать. Запекать 30 минут, периодически помешивая.
- Для соуса растопить сливочное масло. Вмешать муку и готовить 1 минуту. Снять сотейник с огня и постепенно добавлять молоко до получения однородной массы. Снова вернуть на огонь и готовить до згустения. Немного охладить и добавить половину чеддера.
- К запеченным овощам добавить черри и артишоки. Вернуть в духовку и готовить 20 минут. Затем перемешать с томатным пюре, оливками и пассатой. Уменьшить температуру духовки до 200 градусов.
- Чтобы собрать лазанью, налить половину овощного соуса в форму, выложить половину моцареллы, затем – слой из половины листов лазаньи. Сверху полить половиной белого соуса. Повторить еще раз. Посыпать чеддером.
- Готовить 35-40 минут до золотистого цвета. Подавать с зеленым салатом.
Котлеты из цветной капусты
Котлеты из цветной капусты / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 2 больших луковицы;
- 1 кочан сырой цветной капусты;
- 1 чашка (200 мл) овсяных хлопьев;
- 2 яйца;
- 8-9 листиков орегано;
- мука, оливковое масло;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Очистить лук, крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
- Очистить цветную капусту от листьев. Крупно нарезать и измельчить в кухонном комбайне.
- Добавить соль, перец, яйца, орегано и овсяные хлопья. Перемешать и оставить на полчаса.
- Мокрыми руками сформировать котлеты произвольной формы и запанировать в муке.
- Нагреть оливковое масло и жарить котлеты на среднем огне по 6-7 минут с каждой стороны.
Грибной крем-суп
Грибной суп / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 7 средних картофелин;
- 300 г шампиньонов;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 средняя луковица;
- 1 стакан сливок;
- 1,5 литра воды.
Как приготовить:
- Картофель почистить и нарезать кубиками. Залить 1,5 л воды, посолить и отварить до готовности.
- Лук измельчить и обжарить в сливочном масле до золотистого цвета.
- Грибы мелко нарезать и добавить в сковородку к луку, готовить около 10 минут. Посолить и поперчить.
- Пересыпать грибы и лук в кастрюлю к картофелю. Варить на небольшом огне 2-3 минуты.
- Слить и сохранить бульон. Картофель с грибами и луком измельчить с помощью блендера.
- Влить в пюре бульон, постоянно помешивая. Поставить на огонь, довести до кипения и добавить сливки. Кипятить на минимальном огне еще 3-4 минуты.
- Подавать с сухариками, украсив зеленью и поджаренными грибами.
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Морковный рулет со сливочным сыром
Морковный рулет / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 450 г моркови;
- 4 яйца;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 175 г сливочного сыра;
- 1 пучок зелени;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, свежемолотый черный перец.
Как приготовить:
- Морковь очистить, натереть на крупной терке. Пассеровать на сливочном масле в течении 5 минут, остудить.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки.
- К моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать.
- Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови, аккуратно перемешать.
- Выложить массу на подготовленный противень. Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.
- Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить.
- Для начинки зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром.
- Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.
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