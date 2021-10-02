5 класних страв для тих, хто не їсть м'ясо

Ця добірка може стати цікавою не тільки тим, хто не їсть м'яса, а й для тих, хто обожнює овочі. Ми знаємо, що, навіть найпрісніші, вони в талановитих руках перетворюються на смачне і апетитне. Тим паче зараз овочів багато, тож поле для кулінарних експериментів відкрито.
Зелений салат з апельсином і авокадо
Салат з апельсином і авокадо / Фото: Depositphotos
Рецепти вегетаріянських страв / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- по 2 стиглих авокадо, апельсини;
- 1 упаковка салатного міксу.
Для заправки:
- 1/2 лайма;
- щіпка цукру;
- апельсиновий сік;
- сіль, мелений перець;
- 1-2 ст. л. оливкової олії;
- кунжут – для посипання.
Як приготувати:
- Почистити та нарізати апельсин. Сік, який виділиться при нарізці, не виливати.
- Почистити авокадо, видалити кісточку і нарізати м'якоть.
- Шматочки фруктів скласти в салатник. Туди ж – помите й обсушене салатне листя.
- Лайм помити, дрібно натерти цедру, вичавити сік. Змішати цедру із соком лайма і апельсина, що утворився при нарізці.
- Додати сіль, перець, щіпку цукру і оливкову олію. Добре перемішати.
- Полити салат заправкою і посипати кунжутом.
Лазанья із запеченими овочами
Лазанья із запеченими овочами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти для начинки:
- 2 червоні цибулини;
- по 1 маленькому червоному і жовтому перцю;
- 2 середніх кабачки;
- 2 зубчики часнику;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- 225 г помідорів чері;
- 390 г консервованих артишоків;
- 3 ст. л. томатного пюре;
- 75 г маслин без кісточок;
- 500 г соусу пасати;
- 2 кульки по 125 г моцарели, подрібнені;
- 10 листів лазаньї, що не потребують варіння.
Для білого соусу:
- 25 г вершкового масла;
- 25 г борошна;
- 600 мл цільного молока;
- 50 г тертого чедера.
Як приготувати:
- Перець нарізати кубиком. Кабачки – кружальцями, артишоки – на четвертинки. Часник і цибулю подрібнити.
- Розігріти духовку до 220 градусів. Змішати цибулю, перець, кабачки і часник на великому деку. Скропити оливковою олією, приправити і перемішати. Запікати 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Для соусу розтопити вершкове масло. Вмішати борошно і готувати 1 хвилину. Зняти сотейник з вогню і поступово додавати молоко до отримання однорідної маси. Знову повернути на вогонь і готувати до згустіння. Трохи охолодити і додати половину чедера.
- До запечених овочів додати чері та артишоки. Повернути в духовку і готувати 20 хвилин. Потім перемішати з томатним пюре, оливками і пасатою. Зменшити температуру духовки до 200 градусів.
- Щоб зібрати лазанью, налити половину овочевого соусу в форму, викласти половину моцарели, потім – шар з половини листів лазаньї. Зверху полити половиною білого соусу. Повторити ще раз. Посипати тертим чедером.
- Готувати 35-40 хвилин до золотистого кольору. Подавати із зеленим салатом.
Котлети з цвітної капусти
Котлети з цвітної капусти / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 2 великі цибулини;
- 1 качан сирої цвітної капусти;
- 1 чашка (200 мл) вівсяних пластівців;
- 2 яйця;
- 8-9 листя орегано;
- борошно, оливкова олія;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Очистити цибулю, крупно нарізати і подрібнити в кухонному комбайні.
- Очистити цвітну капусту від листя. Крупно нарізати і подрібнити в кухонному комбайні.
- Додати сіль, перець, яйця, орегано і вівсяні пластівці. Перемішати і залишити на пів години.
- Мокрими руками сформувати котлети довільної форми і запанірувати в борошні.
- Нагріти оливкову олію і смажити котлети на середньому вогні по 6-7 хвилин з кожного боку.
Читайте також:
Як смачно приготувати цвітну капусту – 10 цікавих рецептів
Грибний крем-суп
Грибний крем-суп / Фото: freepik.com
Інгредієнти:
- 7 середніх картоплин;
- 300 г печериць;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 середня цибулина;
- 1 склянка вершків;
- 1,5 літра води.
Як приготувати:
- Картоплю почистити і нарізати кубиками. Залити 1,5 л води, посолити і відварити до готовності.
- Цибулю подрібнити і обсмажити у вершковому маслі до золотавого кольору.
- Гриби дрібно нарізати і додати в сковорідку до цибулі, готувати близько 10 хвилин. Посолити і поперчити.
- Пересипати гриби і цибулю в каструлю до картоплі. Варити на невеликому вогні 2-3 хвилини.
- Злити і зберегти бульйон. Картопля з грибами і цибулею подрібнити за допомогою блендера.
- Влити в пюре бульйон, постійно помішуючи. Поставити на вогонь, довести до кипіння і додати вершки. Кип'ятити на мінімальному вогні ще 3-4 хвилини.
- Подавати із сухариками, прикрасивши зеленню і підсмаженими грибами.
Читайте також:
Картопля з лісовими грибами – як приготувати у горщику, на сковороді та в мікрохвильовці
Морквяний рулет з вершковим сиром
Морквяний рулет з вершковим сиром / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 450 г моркви;
- 4 яйця;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 175 г вершкового сиру;
- зелень;
- 1 зубчик часнику;
- сіль, мелений чорний перець.
Як приготувати:
- Моркву очистити, натерти на крупній тертці. Пасерувати на вершковому маслі 5 хвилин, остудити.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Деко застелити папером для випічки.
- До моркви додати жовтки, сіль і перець за смаком, перемішати.
- Білки збити до стійкої піни, додати до моркви, акуратно перемішати.
- Викласти масу на підготовлене деко. Випікати в попередньо розігрітій духовці 12-15 хвилин.
- Перевернути корж на аркуш паперу для випічки, накрити вологим рушником, остудити.
- Для начинки зелень і часник подрібнити, ретельно перемішати з вершковим сиром.
- Розподілити сирну масу по поверхні коржа рівним шаром, згорнути рулет за допомогою паперу, накрити плівкою, охолодити.
Читайте також:
- 10 корисних салатів із сезонних овочів і зелені, які стануть хітом цього літа
- 10 овочевих запіканок, які стануть улюбленими назавжди
- 12 овочевих заготівель, які ви охоче з'їсте взимку