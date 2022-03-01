5 рецептов для блинов – на майонезе, кефире, молоке, с дрожжами

Это своеобразная памятка для этой Масленичной недели. О том, как сделать тонкие блины на воде, мы писали.
Здесь практически все самые популярные рецепты. Для блинов на кефире понадобится разрыхлитель. Они, как и блины на дрожжах, получатся не слишком тонкими.
Блины на кефире с дырочками / Фото: Depositphotos
На молоке
- 200 мл молока;
- 4 яйца;
- 150 г муки;
- по 2 ст. л. сахара и растительного масла;
- щепотка соли.
Здесь узнаете, как приготовить блины с корицей и глазурью.
На кипятке
- по 600 мл кипятка, молока;
- по 1,5 стакана муки и крахмала;
- 4 яйца;
- по 3 ст. л. растительного масла, сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- ванилин.
На майонезе
- 0,5 л теплой воды;
- 9 ст. л. муки;
- по 2 ст. л. сахара, растительного масла, майонеза;
- 2 яйца;
- 15 г ванильного сахара;
- щепотка соли.
Рецепт полосатых блинов, для которых нужно какао, найдете здесь.
На дрожжах (с дырочками)
- 3 стакана молока;
- 4 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 220 г муки;
- 7 г сухих дрожжей.
На кефире
- 200 мл кефира;
- 1 стакан муки;
- 1 яйцо;
- 0,5 стакана кипятка;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли.