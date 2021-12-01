Полосатые блины к завтраку – ничего сложного, разве что нужно немного какао

Красивых подач наших любимых блинов немало. Это и запеканки с самыми разными начинками, и блинные "улитки".
А вот полосатым блинам не нужны никакие начинки, они сами по себе очень симпатичные. Рисунок можно делать в виде зигзагов, спирали или обычных полосок.
Автор рецепта dasha654 советует подавать блины со сгущенкой, творогом, бананами или ягодами.
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Полосатые блины или блины "Зебра"
Ингредиенты:
- Мука – 180 г
- Молоко – 250 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль, сода – по 1/3 ч. л.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Какао – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Яйца соединить с сахаром и солью. Смешать миксером до полного растворения сахара и соли. Добавить молоко, перемешать.
- Отдельно соединить соду с мукой и постепенно добавить к яично-молочной смеси. Перемешать до исчезновения комочков. Добавить растительное масло.
- Взять 1/3 кружки теста и добавить в него какао.
- На разогретую сковороду, смазанную маслом, вылить тесто для первого блина. Как только тесто растеклось по сковороде, с помощью кондитерского шприца или бутылочки с маленьким отверстием налить по кругу шоколадную смесь.
- Дальше выпекать как обычно.
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