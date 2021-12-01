Полосатые блины к завтраку – ничего сложного, разве что нужно немного какао

Нужно замесить тесто для блинов, отлить немного, добавить какао и поместить в кондитерский шприц или бутылочку с тонким отверстием. Узор наносится после того, как тесто растеклось по сковороде