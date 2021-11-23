Блинные корзинки с ароматными яблоками – этот завтрак никогда не надоест

Чтобы корзинки хорошо держали форму, не нужно делать их очень большими и слишком тонкими. Яблоки для начинки обжариваются минут 20 до практически пюреобразного состояния

Блинные корзинки с яблоками / Фото: Кухня Webspoon

В отличие от блина "Голландская малышка", который запекается в духовке, с блинными корзинками нужно немного повозиться.

В рецепте от Кухня Webspoon есть четкие указания: блины жарятся только с одной стороны три-четыре минуты, потом их нужно снять и скрепить края для корзинки.

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Для начинки яблоки обжариваются в сливочном масле и сахаре. В конце нужно обязательно добавить корицу.

Блинные корзинки с яблоками

Ингредиенты:

дрожжи, соль, разрыхлитель – по 1 ч. л.;

сахар – 2 ч. л.;

мука, сок лимона – по 1 ст. л.;

молоко (теплое) – 300 мл + 30 мл для опары;

вода (теплая) – 150 мл;

мука – 220 г;

масло сливочное – 50 г;

сахар – 100 г;

сок лимона – 1 ст. л.;

цедра 1 лимона;

яблоки – 600 г;

корица – 2 ч. л.

Как приготовить:

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