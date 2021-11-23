Блинные корзинки с ароматными яблоками – этот завтрак никогда не надоест

В отличие от блина "Голландская малышка", который запекается в духовке, с блинными корзинками нужно немного повозиться.
В рецепте от Кухня Webspoon есть четкие указания: блины жарятся только с одной стороны три-четыре минуты, потом их нужно снять и скрепить края для корзинки.
Для начинки яблоки обжариваются в сливочном масле и сахаре. В конце нужно обязательно добавить корицу.
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Блинные корзинки с яблоками
Ингредиенты:
- дрожжи, соль, разрыхлитель – по 1 ч. л.;
- сахар – 2 ч. л.;
- мука, сок лимона – по 1 ст. л.;
- молоко (теплое) – 300 мл + 30 мл для опары;
- вода (теплая) – 150 мл;
- мука – 220 г;
- масло сливочное – 50 г;
- сахар – 100 г;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- цедра 1 лимона;
- яблоки – 600 г;
- корица – 2 ч. л.
Как приготовить:
- Для блинов сделать опару из дрожжей, сахара, муки и молока (30 мл). Добавить теплое молоко, тёплую воду, соль и просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, чтобы не было комочков. Оставить в тепле на 10-15 минут.
- Жарить эти блинчики нужно по три-четыре минуты и только с одной стороны на среднем огне. Когда сверху блин перестанет быть липким – защипнуть края и сформировать корзинку.
- Для начинки растопить сливочное масло, добавить сахар, сок и цедру лимона и перемешать до полного растворения сахара.
- Яблоки нарезать, добавить к смеси и обжарить около 20 минут. В конце добавить корицу и снять с огня.
- Разложить начинку по блинным корзинкам.
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