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5 рецептів для млинців – на майонезі, кефірі, молоці, з дріжджами

Ірина Маслова
1 березня, 07:04
Ті, для яких потрібні дріжджі, будуть з дірочками. Тісту треба дати постояти, щоби дріжджі розпочали свою роботу

Це своєрідна пам'ятка для Масницю. Про те, як зробити тонкі млинці на воді, ми писали.

Тут практично все найпопулярніші рецепти. Для млинців на кефірі знадобиться розпушувач. Вони, як і млинці на дріжджах, вийдуть не надто тонкими.

Млинці на кефірі з дірочками / Фото: Depositphotos

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На молоці

  • 200 мл молока;
  • 4 яйця;
  • 150 г борошна;
  • по 2 ст. л. цукру та олії;
  • дрібка солі.

Тут дізнаєтеся, як приготувати млинці з корицею та глазур'ю.

На окропі

  • по 600 мл окропу, молока;
  • по 1,5 склянки борошна та крохмалю;
  • 4 яйця;
  • по 3 ст. л. олії, цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • ванілін.

На майонезі

  • 0,5 л теплої води;
  • 9 ст. л. борошна;
  • по 2 ст. л. цукру, олії, майонезу;
  • 2 яйця;
  • 15 г ванільного цукру;
  • дрібка солі.

Рецепт смугастих млинців, для яких потрібне какао, знайдете тут.

На дріжджах (з дірочками)

  • 3 склянки молока;
  • 4 яйця;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. солі;
  • 220 г борошна;
  • 7 г сухих дріжджів.

На кефірі

  • 200 мл кефіру;
  • 1 склянка борошна;
  • 1 яйце;
  • 0,5 склянки окропу;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 2 ст. л. цукру;
  • дрібка солі.