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Млинці на воді – замість молока потрібно трохи майонезу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 лютого, 06:43
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Зрозуміло, що майонез не відчуватиметься. Його нейтралізує цукор. Рецепт розрахований на дві склянки борошна
Млинці на воді
Млинці на воді / Фото: Depositphotos

Судячи зі складу інгредієнтів, млинці на смак будуть нейтральними. Ще можна зробити десертні, для них потрібна кориця, прикрашаються глазур'ю з цукрової пудри.

Млинці обсмажуються на добре розігрітій сковороді. Рецепт зі сторінки zhitenevanatalia.

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Млинці на воді

Млинці на воді
Млинці на воді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • майонез – 4 ст. л.;
  • тепла вода – 4 склянки;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • олія – 4 ст. л.;
  • борошно – 2 склянки;
  • дрібка солі.

Якщо є какао, спробуйте приготувати смугасті млинці. Тут знайдете рецепт та відео їхнього приготування.

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Як приготувати:

  1. Поєднати всі інгредієнти. Розбити виделкою грудочки.
  2. Смажити на олії до готовності.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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