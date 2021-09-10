5 рецептов для продуктов, которые залежались в холодильнике

Несмотря на нашу осмотрительность – не покупать лишнего и рационально использовать продукты, время от времени они остаются. Или в первоначальном виде, когда просто не успели съесть овощи или сосиски, или уже приготовленные в виде недоеденного риса и макарон. Из засохшего хлеба можно приготовить сочную шарлотку, а из прокисшего молока, что многие из нас делают постоянно, нажарить оладий. 5 быстрых подобных рецептов, которые вас должны удивить, смотрите ниже.
Банановый хлеб / Фото: instagram.com/cottercrunch/
Банановый хлеб
Ингредиенты
- 2-3 спелых банана
- 2 яйца
- 120 г масло
- 100 г сметана
- 200 г сахар
- 5 г ванильный сахар
- 350 г мука
- 1/2 ч. л. соды
- 1/2 ч. л. соли
- 50-100 г орехи и сухофрукты
Способ приготовления
- Смешиваем яйца, сахар, сливочное масло и ваниль.
- Добавляем к смеси соду и соль.
- В отдельной миске измельчаем бананы, добавляем их к общей смеси.
- Измельчаем орехи и сухофрукты, отправляем в тесто.
- Добавляем муку и сметану, перемешиваем.
- Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и перекладываем в нее смесь.
- Выпекаем при 170-180 градусах в течение 1 часа. Если видите, что хлеб слишком быстро темнеет, накройте фольгой.
- Выключаем духовку и оставляем хлеб остывать вместе с ней в течение 10-15 минут, после чего вытаскиваем и даем остыть еще 20-30 минут.
- Режем банановый хлеб кусочками.
- Можно намазать сливочным маслом, взбитыми сливками, сметаной или греческим йогуртом.
Запеканка из макарон с сосисками
Ингредиенты
- 350 г макароны
- 2 шт. яйца
- 200 г сосиски
- 150 г твердый сыр
- 80 мл молоко
- специи – по вкусу
Способ приготовления
- Макароны отварить, сосиски нарезать.
- Смешать яйца, молоко, тертый сыр и специи по вкусу.
- Форму смазать сливочным маслом. Выложить макароны, залить молочной смесью. Затем выложить сосиски.
- Сверху, по желанию, украсить тертым сыром, зеленью.
- Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.
Немецкие макароны шпецле – рецепт идеального к обеду блюда
Оладьи на кефире и дрожжах
Ингредиенты
- 1 стакан кефира или молока
- 1 яйцо
- 2-3 г сухих дрожжей (1 ч. л.) или 15 г свежих
- 1/3 ч. л. соли
- 1/2 ст. л. сахара
- 1,5 стакана муки
- масло для жарки
Способ приготовления
- Перемешать просеянную муку, подогретый кефир и дрожжи, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Накрыть крышкой или салфеткой и поставить подходить в теплое место примерно на 30-40 минут.
- В поднявшееся тесто добавить яйцо, соль и сахар. Снова хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
- Смачивая столовую ложку в воде, выложить дрожжевое тесто на горячую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложить на тарелку. Подавать пышные дрожжевые оладьи с вареньем, сгущенкой, медом или просеянной сахарной пудрой.
12 рецептов оладий – от сладких пышных до соленых сытных
Пирог с сыром и сосисками
Ингредиенты
- по 3 шт. яйца, сосиски
- 80 г сыра твердого
- 100 г сметаны
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100-150 г муки
- зелень, черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца, сметану, соль, разрыхлитель, перец смешать, добавить муку, перемешать.
- Всыпать зелень, натертый сыр и сосиски, порезанные кружочками, вымешать.
- Запекать 30 минут при 190 градусах.
7 неожиданных блюд с самыми обычными сосисками
Творожно-рисовая запеканка
Ингредиенты
- 750 г творог
- 150 г отварной рис
- 100 г сметана
- 3 шт. яйца
- 130 г сахар
- соль, ванильный сахар, изюм – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать творог, сметану, яйцо, соль и ванильный сахар, пробить блендером до однородности.
- Добавить рис, перемешать. Добавить изюм, перемешать.
- Отдельно 2 яйца взбить с сахаром 3-4 минуты.
- Соединить две массы, перемешать.
- Форму застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать при 180 градусах около 1 часа.
Что еще интересного можно приготовить из творога – смотрите 10 неожиданных рецептов здесь.