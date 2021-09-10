5 рецептів для продуктів, які залежалися в холодильнику

Попри нашу обачність – не купувати зайвого та раціонально використовувати продукти, час від часу вони залишаються. Або в первісному вигляді, коли просто не встигли з'їсти овочі чи сосиски, або вже приготовані у вигляді недоїденого рису і макаронів. Із засохлого хліба можна приготувати соковиту шарлотку, а зі скислого молока, що багато хто з нас роблять постійно, насмажити оладок. 5 швидких подібних рецептів, які вас мають здивувати, дивіться нижче.

Банановий хліб / Фото: instagram.com/cottercrunch/

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Банановий хліб

Банановий хліб у духовці / Фото: Unsplash

Інгредієнти

2-3 стиглих банани

2 яйця

120 г масло

100 г сметана

200 г цукор

5 г ванільний цукор

350 г борошно

1/2 ч. л. соди

1/2 ч. л. солі

50-100 г горіхи і сухофрукти

Спосіб приготування

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Змішуємо яйця, цукор, вершкове масло і ваніль. Додаємо до суміші соду і сіль. В окремій мисці подрібнюємо банани, додаємо їх до загальної суміші. Подрібнюємо горіхи і сухофрукти, відправляємо в тісто. Додаємо борошно і сметану, перемішуємо. Змащуємо форму для випічки вершковим маслом і перекладаємо в неї суміш. Випікаємо за 170-180 градусів упродовж 1 години. Якщо бачите, що хліб занадто швидко темніє, накрийте фольгою. Вимикаємо духовку і залишаємо хліб остигати разом з нею на 10-15 хвилин, після чого витягуємо і даємо охолонути ще 20-30 хвилин. Ріжемо банановий хліб шматочками. Можна намазати вершковим маслом, збитими вершками, сметаною або грецьким йогуртом.

Запіканка з макаронів із сосисками

Запіканка з макаронів з сосисками / Фото: instagram.com/mom_tasha_3/

Інгредієнти

350 г макарони

2 шт. яйця

200 г сосиски

150 г твердий сир

80 мл молоко

спеції – за смаком

Спосіб приготування

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Макарони відварити, сосиски нарізати. Змішати яйця, молоко, тертий сир і спеції за смаком. Форму змастити вершковим маслом. Викласти макарони, залити молочною сумішшю. Потім викласти сосиски. Зверху, за бажанням, прикрасити тертим сиром, зеленню. Випікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

Оладки на кефірі та дріжджах

Оладки на кефірі дріжджові / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 склянка кефіру або молока

1 яйце

2-3 г сухих дріжджів (1 ч. л.) або 15 г свіжих

1/3 ч. л. солі

1/2 ст. л. цукру

1,5 склянки борошна

олія для смаження

Спосіб приготування

Перемішати просіяне борошно, підігрітий кефір і дріжджі, щоб вийшло тісто консистенції густої сметани. Накрити кришкою або серветкою і поставити підходити в тепле місце приблизно на 30-40 хвилин. У тісто додати яйце, сіль і цукор. Знову добре перемішати і залишити на 15-20 хвилин. Змочуючи столову ложку у воді, викласти дріжджове тісто на гарячу сковороду з олією. Обсмажити оладки з двох боків до золотистого кольору. Перекласти на тарілку. Подавати пишні дріжджові оладки з варенням, згущеним молоком, медом або просіяною цукровою пудрою.

Пиріг із сиром і сосисками

Пиріг з сосисками і сиром / Фото: instagram.com/liliia_at/

Інгредієнти

по 3 шт. яйця, сосиски

80 г сиру твердого

100 г сметани

1 ч. л. розпушувача

100-150 г борошна

зелень, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Яйця, сметану, сіль, розпушувач, перець змішати, додати борошно, перемішати. Всипати зелень, натертий сир і сосиски, порізані кружальцями, вимішати. Запікати 30 хвилин за 190 градусів.

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Сирно-рисова запіканка

Сирно-рисова запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

750 г сир

150 г відварений рис

100 г сметана

3 шт. яйця

130 г цукор

сіль, ванільний цукор, родзинки – за смаком

Спосіб приготування

Змішати сир, сметану, яйце, сіль і ванільний цукор, пробити блендером до однорідності. Додати рис, перемішати. Додати родзинки, перемішати. Окремо 2 яйця збити з цукром 3-4 хвилини. З'єднати дві маси, перемішати. Форму застелити пергаментом, вилити тісто і випікати за 180 градусів близько 1 години.

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