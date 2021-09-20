7 блюд с треской, после которых вы оцените эту рыбу еще больше

Когда мы говорим "треска", то многие в первую очередь вспоминают ее печень. Да, этот продукт достаточно полезен для нас, но и треска ничем не уступает. В ней много белка, фосфора и кальция, она – хорошее подспорье иммунитету. Эта рыба суховата, поэтому ее рекомендуют готовить с овощами, а запекать в пергаменте или рукаве. В этой подборке 7 вариантов, как удивить всех вкусной рыбой.

Треска под шубой

Треска под шубой / Фото: instagram.com/menu.detkam/

Треска по-бискайски / Фото: instagram.com/ispalinka/

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Ингредиенты:

Треска – 1 кг

Морковь, лук – по 300 г

Сыр твердый – 200 г

Сметана – 100 г

Специи – во вкусу

Способ приготовления:

В форму для запекания или глубокую чугунную сковороду выложить нарезанную рыбу. Сверху положить тертую морковь и кольца лука, посыпать тертым сыром и залить сметаной. Запекать при 160 градусах 20-30 минут. Украсить зеленью.

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Треска в соусе Том Ям

Треска в соусе Том Ям / Фото: instagram.com/chefsinicin/

Ингредиенты:

Филе трески – 300 г

Паста Том Ям, оливковое масло – по 1 ст. л.

Луковица – 1 шт. (небольшая)

Чеснок – 3 зуб.

Кокосовое молоко – 50 мл

Куркума – по вкусу

Помидоры черри – 4 шт.

Способ приготовления:

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Треску выложить в емкость, добавить нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, ложку оливкового масла и пасту Том Ям. Оставить мариноваться 20 минут. Обжарить рыбу с двух сторон на сковороде. Добавить кокосовое молоко и куркуму, тушить 5 минут. Помидоры черри разрезать пополам, добавить к рыбе. Тушить несколько минут.

Треска по-бискайски

Треска по-бискайски / Фото: instagram.com/ispalinka/

Ингредиенты:

Филе трески – 4 шт.

Лук – 3 шт. красного и 2 шт. белого

Чеснок – 6 зуб.

Болгарский перец – 5 шт.

Оливковое масло – 100 мл

Специи – по вкусу

Способ приготовления

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У перца удалить сердцевину, положить перец в кастрюлю с кипящей водой на 10 минут. Слить воду и измельчить. Чеснок раздавить ножом и обжарить на оливковом масле, убрать из сковороды. В это масло положить треску и обжарить по 2 минуты с двух сторон. Убрать со сковороды. Лук нарезать кубиками и добавить в масло, где жарилась треска. Протушить около 5 минут. Добавить нарезанный болгарский перец и тушить еще 5-7 минут. Остудить и измельчить в пюре лук и перец. Положить в соус треску и протушить еще 5 минут. Довести до вкуса специями. Украсить зеленью.

Паста с треской, томатами и сливочным соусом

Паста с треской, томатами и сливочным соусом / Фото: instagram.com/shhipcu/

Ингредиенты:

Треска – 600 г

Томаты черри – 500 г

Свежий базилик – горсть

Паста – 350-400 г

Сливки 10% – 350 мл

Небольшая луковица

Сливочное масло – 1 ст. л.

Чеснок – 3-5 зуб.

Для маринада:

Оливковое масло – 2 ст. л

Копченая паприка – 1 ч. л.

Лимонный сок – несколько капель

Способ приготовления:

Для маринада смешать все ингредиенты, полить ним рыбу и мариновать 15 минут. Пока паста варится, нарезать лук полукольцами, черри – пополам, чеснок пропустить через пресс. Пассеровать лук в сливочном масле до мягкости, добавить треску и залить сливками. Когда сливки закипят, добавить черри и листья базилика. Слить воду из пасты и добавить к соусу. Протушить несколько минут. Украсить листьями базилика и помидорами черри.

Треска в пергаменте

Треска в пергаменте / Фото: instagram.com/rybnyepravila/

Ингредиенты:

Треска – 400 г

Перец болгарский, морковь, стебель сельдерея, красный лук – по 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Сванская соль – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу промыть, просушить бумажным полотенцем. Нарезать на порционные куски. Нарезать кубиками морковь, сельдерей, перец – на бруски. Лук – тонкими кольцами. Из пергамента свернуть конверты, на дно выложить овощи, приправить сванской солью. Сверху выложить рыбу, на рыбу – по маленькому кусочку сливочного масла и добавить соль. Закрыть конверт. Запекать при 190 градусах 20 минут.

Треска в томатном соусе

Треска в томатном соусе Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Треска – 700 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль, мука

Растительное масло

Для соуса:

Мука – 1 ст. л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Кипяток – 2-3 стакана

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Рыбу порезать на средние кусочки и немного посолить. Каждый кусочек обвалять в муке. Обжарить на сковороде на растительном масле до готовности. Переложить рыбу на тарелку. Лук порезать на кубики, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на растительном масле, до мягкости. Добавить натертую морковь и обжарить до золотистого цвета. Добавить муку, перемешать. Затем добавить томатную пасту, еще раз перемешать. Постепенно добавить кипяток, помешивая, до образования густого соуса. Добавить соль и сахар, потушить соус в течение 2-3 минут. Готовую рыбу залить соусом. По желанию прогреть все вместе. Подавать с гарниром на свой вкус.

Треска в духовке: рецепт с помидорами черри

Треска в духовке с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Треска – 1 кг

Чеснок – 3-4 зуб.

Кинза, красный базилик – по 1/2

Немного свежей петрушки

Лимон – 1 шт.

Зира, молотый кориандр, паприка – по 1 ч. л.

Оливковое масло – 150 мл

Соль

Помидоры черри

Способ приготовления:

Для маринада мелко порубить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком, зирой, кориандром, паприкой, лимонным соком, оливковым маслом и солью. Филе трески помыть, обсушить бумажными салфетками и нарезать крупными кусками. Выложить рыбу в глубокую миску и смешать с маринадом. Оставить на час в холодильнике. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить в форму для запекания, разложить рядом помидоры черри. Запекать 15-18 минут.

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