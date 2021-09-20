7 страв з тріскою, після яких ви оціните цю рибу ще більше

Коли ми кажемо "тріска", то багато хто насамперед згадують її печінку. Так, цей продукт корисний для нас, але й тріска нічим не поступається. У ній багато білка, фосфору і кальцію, вона – чудова підтримка імунітету. Ця риба суха, тому її рекомендують готувати з овочами, а запікати в пергаменті або рукаві. У цій добірці 7 варіянтів, як здивувати всіх смачною рибою.

Тріска під шубою

Тріска під шубою / Фото: instagram.com/menu.detkam/

Тріска по-біскайськи / Фото: instagram.com/ispalinka/

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Інгредієнти:

Тріска – 1 кг

Морква, цибуля – по 300 г

Сир твердий – 200 г

Сметана – 100 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування:

У форму для запікання або глибоку чавунну сковороду викласти нарізану рибу. Зверху покласти терту моркву і кільця цибулі, посипати тертим сиром і залити сметаною. Запікати за 160 градусів 20-30 хвилин. Прикрасити зеленню.

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Тріска в соусі Том Ям

Тріска в соусі Том Ям / Фото: instagram.com/chefsinicin/

Інгредієнти:

Філе тріски – 300 г

Паста Том Ям, оливкова олія – по 1 ст. л.

Цибулина – 1 шт. (невелика)

Часник – 3 зуб.

Кокосове молоко – 50 мл

Куркума – за смаком

Помідори чері – 4 шт.

Спосіб приготування:

⠀

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Тріску викласти в ємність, додати нарізану цибулю, пропущений через прес часник, ложку оливкової олії і пасту Том Ям. Залишити маринуватися 20 хвилин. Обсмажити рибу з двох боків на сковороді. Додати кокосове молоко і куркуму, тушкувати 5 хвилин. Помідори чері розрізати навпіл, додати до риби. Тушкувати кілька хвилин.

Тріска по-біскайськи

Тріска по-біскайськи / Фото: instagram.com/ispalinka/

Інгредієнти:

Філе тріски – 4 шт.

Цибуля – 3 шт. червоної і 2 шт. білої

Часник – 6 зуб.

Болгарський перець – 5 шт.

Оливкова олія – 100 мл

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

⠀

У перця видалити серцевину, покласти перець у каструлю з окропом на 10 хвилин. Злити воду і подрібнити. Часник розчавити ножем і обсмажити на оливковій олії, прибрати зі сковороди. У цю олію покласти тріску і обсмажити по 2 хвилини з двох боків. Прибрати зі сковороди. Цибулю нарізати кубиками і додати в олію, де смажилася тріска. Протушкувати близько 5 хвилин. Додати нарізаний болгарський перець і тушкувати ще 5-7 хвилин. Остудити і подрібнити в пюре цибулю і перець. Покласти в соус тріску і протушкувати ще 5 хвилин. Довести до смаку спеціями. Прикрасити зеленню.

Паста з тріскою, томатами і вершковим соусом

Паста з тріскою, томатами і вершковим соусом / Фото: instagram.com/shhipcu/

Інгредієнти:

Тріска – 600 г

Томати чері – 500 г

Свіжий базилік – жменя

Паста – 350-400 г

Вершки 10% – 350 мл

Невелика цибулина

Вершкове масло – 1 ст. л.

Часник – 3-5 зуб.

Для маринаду:

Оливкова олія – 2 ст. л

Копчена паприка – 1 ч. л.

Лимонний сік – кілька крапель

Спосіб приготування:

Для маринаду змішати всі інгредієнти, полити ним рибу і маринувати 15 хвилин. Доки паста вариться, нарізати цибулю півкільцями, чері – навпіл, часник пропустити через прес. Пасерувати цибулю у вершковому маслі до м'якості, додати тріску і залити вершками. Коли вершки закиплять, додати чері і листя базиліку. Злити воду з пасти і додати до соусу. Протушкувати кілька хвилин. Прикрасити листям базиліку і помідорами чері.

Тріска в пергаменті

Тріска в пергаменті / Фото: instagram.com/rybnyepravila/

Інгредієнти:

Тріска – 400 г

Перець болгарський, морква, стебло селери, червона цибуля – по 1 шт.

Вершкове масло – 50 г

Сванська сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Рибу промити, просушити паперовим рушником. Нарізати на порційні шматки. Нарізати кубиками моркву, селеру, перець – на бруски. Цибулю – тонкими кільцями. З пергаменту скрутити конверти, на дно викласти овочі, приправити сванською сіллю. Зверху викласти рибу, на рибу – по маленькому шматочку вершкового масла і додати сіль. Закрити конверт. Запікати за 190 градусів 20 хвилин.

Тріска в томатному соусі

Інгредієнти:

Тріска – 700 г

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Сіль, борошно

Олія

Для соусу:

Борошно – 1 ст. л.

Томатна паста – 2 ст. л.

Окріп – 2-3 склянки

Сіль – 1/2 ч. л.

Цукор – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Рибу порізати на середні шматочки і трохи посолити. Кожен шматочок обваляти в борошні. Обсмажити на сковороді на олії до готовності. Викласти рибу на тарілку. Цибулю порізати на кубики, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити цибулю на олії, до м'якості. Додати натерту моркву і обсмажити до золотистого кольору. Додати борошно, перемішати. Потім додати томатну пасту, ще раз перемішати. Поступово додати окріп, помішуючи, до утворення густого соусу. Додати сіль і цукор, тушкувати соус впродовж 2-3 хвилин. Готову рибу залити соусом. Подавати з гарніром на свій смак.

Тріска в духовці: рецепт з помідорами чері

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Тріска – 1 кг

Часник – 3-4 зуб.

Кінза, червоний базилік – по 1/2 пучка

Трохи свіжої петрушки

Лимон – 1 шт.

Зіра, молотий коріандр, паприка – по 1 ч. л.

Оливкова олія – 150 мл

Сіль

Помідори чері

Спосіб приготування:

Для маринаду дрібно порубати зелень, змішати з пропущеним через прес часником, зірою, коріандром, паприкою, лимонним соком, оливковою олією та сіллю. Філе тріски помити, обсушити паперовими серветками і нарізати великими шматками. Викласти рибу в глибоку миску і змішати з маринадом. Залишити на годину в холодильнику. Розігріти духовку до 180 градусів. Викласти в форму для запікання, розкласти поруч помідори чері. Запікати 15-18 хвилин.

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