7 страв з тріскою, після яких ви оціните цю рибу ще більше

Коли ми кажемо "тріска", то багато хто насамперед згадують її печінку. Так, цей продукт корисний для нас, але й тріска нічим не поступається. У ній багато білка, фосфору і кальцію, вона – чудова підтримка імунітету. Ця риба суха, тому її рекомендують готувати з овочами, а запікати в пергаменті або рукаві. У цій добірці 7 варіянтів, як здивувати всіх смачною рибою.
Тріска під шубою
Тріска по-біскайськи / Фото: instagram.com/ispalinka/
Інгредієнти:
- Тріска – 1 кг
- Морква, цибуля – по 300 г
- Сир твердий – 200 г
- Сметана – 100 г
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування:
- У форму для запікання або глибоку чавунну сковороду викласти нарізану рибу.
- Зверху покласти терту моркву і кільця цибулі, посипати тертим сиром і залити сметаною.
- Запікати за 160 градусів 20-30 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
Як зробити смачно навіть недорогу рибу – 10 лайфхаків
Тріска в соусі Том Ям
Інгредієнти:
- Філе тріски – 300 г
- Паста Том Ям, оливкова олія – по 1 ст. л.
- Цибулина – 1 шт. (невелика)
- Часник – 3 зуб.
- Кокосове молоко – 50 мл
- Куркума – за смаком
- Помідори чері – 4 шт.
Спосіб приготування:
⠀
- Тріску викласти в ємність, додати нарізану цибулю, пропущений через прес часник, ложку оливкової олії і пасту Том Ям. Залишити маринуватися 20 хвилин.
- Обсмажити рибу з двох боків на сковороді. Додати кокосове молоко і куркуму, тушкувати 5 хвилин.
- Помідори чері розрізати навпіл, додати до риби. Тушкувати кілька хвилин.
Тріска по-біскайськи
Інгредієнти:
- Філе тріски – 4 шт.
- Цибуля – 3 шт. червоної і 2 шт. білої
- Часник – 6 зуб.
- Болгарський перець – 5 шт.
- Оливкова олія – 100 мл
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
⠀
- У перця видалити серцевину, покласти перець у каструлю з окропом на 10 хвилин. Злити воду і подрібнити.
- Часник розчавити ножем і обсмажити на оливковій олії, прибрати зі сковороди. У цю олію покласти тріску і обсмажити по 2 хвилини з двох боків. Прибрати зі сковороди.
- Цибулю нарізати кубиками і додати в олію, де смажилася тріска. Протушкувати близько 5 хвилин. Додати нарізаний болгарський перець і тушкувати ще 5-7 хвилин. Остудити і подрібнити в пюре цибулю і перець.
- Покласти в соус тріску і протушкувати ще 5 хвилин. Довести до смаку спеціями.
- Прикрасити зеленню.
Вишукані рибні кнелі з перцем: рецепт від Григорія Германа
Паста з тріскою, томатами і вершковим соусом
Інгредієнти:
- Тріска – 600 г
- Томати чері – 500 г
- Свіжий базилік – жменя
- Паста – 350-400 г
- Вершки 10% – 350 мл
- Невелика цибулина
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Часник – 3-5 зуб.
Для маринаду:
- Оливкова олія – 2 ст. л
- Копчена паприка – 1 ч. л.
- Лимонний сік – кілька крапель
Спосіб приготування:
- Для маринаду змішати всі інгредієнти, полити ним рибу і маринувати 15 хвилин.
- Доки паста вариться, нарізати цибулю півкільцями, чері – навпіл, часник пропустити через прес.
- Пасерувати цибулю у вершковому маслі до м'якості, додати тріску і залити вершками. Коли вершки закиплять, додати чері і листя базиліку.
- Злити воду з пасти і додати до соусу. Протушкувати кілька хвилин.
- Прикрасити листям базиліку і помідорами чері.
7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет
Тріска в пергаменті
Інгредієнти:
- Тріска – 400 г
- Перець болгарський, морква, стебло селери, червона цибуля – по 1 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Сванська сіль – за смаком
Спосіб приготування:
- Рибу промити, просушити паперовим рушником. Нарізати на порційні шматки.
- Нарізати кубиками моркву, селеру, перець – на бруски. Цибулю – тонкими кільцями.
- З пергаменту скрутити конверти, на дно викласти овочі, приправити сванською сіллю. Зверху викласти рибу, на рибу – по маленькому шматочку вершкового масла і додати сіль. Закрити конверт.
- Запікати за 190 градусів 20 хвилин.
Тріска в томатному соусі
Інгредієнти:
- Тріска – 700 г
- Цибуля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сіль, борошно
- Олія
Для соусу:
- Борошно – 1 ст. л.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Окріп – 2-3 склянки
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Цукор – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рибу порізати на середні шматочки і трохи посолити.
- Кожен шматочок обваляти в борошні. Обсмажити на сковороді на олії до готовності. Викласти рибу на тарілку.
- Цибулю порізати на кубики, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити цибулю на олії, до м'якості.
- Додати натерту моркву і обсмажити до золотистого кольору. Додати борошно, перемішати. Потім додати томатну пасту, ще раз перемішати.
- Поступово додати окріп, помішуючи, до утворення густого соусу.
- Додати сіль і цукор, тушкувати соус впродовж 2-3 хвилин. Готову рибу залити соусом.
- Подавати з гарніром на свій смак.
Тріска в духовці: рецепт з помідорами чері
Інгредієнти:
- Тріска – 1 кг
- Часник – 3-4 зуб.
- Кінза, червоний базилік – по 1/2 пучка
- Трохи свіжої петрушки
- Лимон – 1 шт.
- Зіра, молотий коріандр, паприка – по 1 ч. л.
- Оливкова олія – 150 мл
- Сіль
- Помідори чері
Спосіб приготування:
- Для маринаду дрібно порубати зелень, змішати з пропущеним через прес часником, зірою, коріандром, паприкою, лимонним соком, оливковою олією та сіллю.
- Філе тріски помити, обсушити паперовими серветками і нарізати великими шматками.
- Викласти рибу в глибоку миску і змішати з маринадом. Залишити на годину в холодильнику.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Викласти в форму для запікання, розкласти поруч помідори чері. Запікати 15-18 хвилин.
Як приготувати рибний рієт за рецептом Григорія Германа – дізнаєтеся з відео.
12 рецептів для скумбрії, які змусять вас полюбити цю рибу ще сильніше, знайдете тут.