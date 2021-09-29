7 несложных и красивых горячих закусок ко дню рождения

Горячие закуски – это некоторая ответственность. Они должны быть на разогреве основных мясных блюд, но при этом не насытить гостей, разве что усилить аппетит. Поэтому в таких закусках будут уместны овощи и совсем немного мяса или рыбы. Жареный камамбер и сицилийская закуска аранчини – вещи сытные, это тоже стоит учесть.

Фаршированные помидоры

Фаршированные помидоры / Фото: instagram.com/alena_sokolovva/

Камамбер в кунжутной панировке / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

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Ингредиенты:

Фарш по вкусу – 500 г

Помидоры – 6-7 шт.

Лук – 2 шт.

Рис – стакан

Свежий зеленый горошек – 300 г

Яйцо – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль и специи – по вкусу

Как приготовить:

Достать из помидоров сердцевину, измельчить со специями. Добавить воды в пропорции 1:1. Фарш смешать с измельченным луком и яйцами. Посолить, поперчить. Рис отварить до полуготовности. Смешать с горошком и тертой морковью. Выложить рис в форму для запекания, сделать углубления и выложить помидоры. Залить соусом из сердцевин помидоров. Запекать при 180 градусах 40 минут. Посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут. Украсить зеленью.

Аранчини

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Аранчини с моцареллой / Фото: Depositphotos

Рисовая оболочка:

Шафран – щепотка или 1 ст. л. куркумы

Масло сливочное – 15 г

Рис – 250 г

Вода – 600 мл

Соль – щепотка

Твердый сыр – 50 г

Панировка:

Панировочные сухари – 1 стакан

Мука – 100 г

Вода – 150 мл

Соль – щепотка

Начинка:

Репчатый лук – 50 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Свиной или говяжий фарш – 50 г

Сухое красное вино – 25 мл

Помидоры – 100 г

Зеленый горошек – 50 г

Твердый сыр – 25 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Залейте шафран 100 мл воды. Или разведите куркуму в 100 мл воды. Сыр натрите на мелкой терке. Отварите рис и влейте шафрановую воду, перемешайте и протушите несколько минут. Снимите с огня и добавьте масло. Добавьте тертый сыр и снова все перемешайте. Разложите рис на большой плоской тарелке тонким слоем. Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, обжарьте до готовности. Влейте 25 мл сухого красного вина и тушите еще 5-7 минут. Помидоры нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле вместе с зеленым горошком. Смешайте овощи с фаршем, сыром и специями. Для панировке соедините все ингредиенты, замесите однородное тесто. Сформируйте аранчини. Окуните шарик сначала в тесто, потом в сухари. Разогрейте масло и обжарьте аранчини по 3-5 минут с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Запеченное кольцо из лаваша с курицей

Запеченное кольцо из лаваша с курицей / Фото: instagram.com/elena_happycook/

Ингредиенты:

Лаваш армянский – 1 шт.

Фарш куриный – 200 г

Лук – половина

Яйцо вареное – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Укроп – небольшой пучок

Чеснок – 2 зуб.

Майонез

Яйцо для смазывания

Как приготовить:

Лаваш сложить вдвое. Обрезать лаваш по контуру большой тарелки, чтобы получилось два круга. Фарш обжарить с луком. Сыр натереть на мелкой терке. Вареные яйца, чеснок и укроп измельчить. Соединить фарш с яйцами, укропом и половиной сыра и майонезом, измельченным чесноком. Посолить, перемешать. Один круг из лаваша смазать взбитым яйцом и посыпать половиной отложенного сыра. Накрыть вторым кругом лаваша. Разрезать круги на 8-10 частей. Треугольники разложить на противне в виде солнца. Смазать яйцом. По внутреннему краю выложить фарш в виде кольца, присыпать сыром. Завернуть треугольники острыми краями внутрь. Закрепить подходящей формой или банкой. Смазать яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов, пока не подрумянится.

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Фаршированные баклажаны

Фаршированные баклажаны / Фото: instagram.com/viktoria_ssh/

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Помидор, лук, яйцо – по 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сыр – 50 г

Зелень, соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

Разрезать баклажаны пополам, проколоть вилкой и смазать оливковым маслом. Запечь в течение 35 минут при 230 градусах. Для начинки обжарить нарезанный лук с измельченным чесноком, нарезать помидор и зелень, натереть сыр. Все смешать, добавить яйцо, соль и специи. Из баклажанов достать мякоть, нарезать и добавить к начинке. Начинить лодочки и запекать 15 минут при 180 градусах.

Камамбер в кунжутной панировке

Камамбер в кунжутной панировке / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

Ингредиенты:

Сыр камамбер – 150 г

Оливковое масло, кунжут

Яйцо – 1 шт.

Мука – 50 г

Как приготовить:

Камамбер разрезать на треугольники. Подготовить три тарелки со взбитым яйцом, мукой и кунжутом. Сыр обмакнуть в яйце, затем в муке, снова в яйце и затем в кунжуте. Чем больше будет кунжута, тем меньше сыр будет вытекать при обжарке. Выложить треугольники сыра на разогретую сковороду и обжарить со всех сторон до золотистого цвета. Подавать закуску горячей с медом, украсив орехами.

Куриные гнезда

Куриные гнезда / Фото: instagram.com/food_and_flood/

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Моцарелла – 10 мини-шариков

Черри – 5 шт.

Паприка – 1 ч. л.

Чеснок – 2 зуб.

Мука – 2 ст. л.

Базилик, петрушка, соль, перец

Как приготовить:

Фарш посолить, добавить специи, тщательно вымесить. Разделить на пять равных частей. Сформировать шарики и обвалять в муке. Сделать углубления для начинки и выложить гнезда на пергамент. В углубления добавить измельченные базилик, петрушку и чеснок. Черри бланшировать, снять кожицу. В каждое гнездо положить по одному помидору и по два шарика моцареллы. Украсить паприкой Запекать 45 минут при 180 градусах.

Жюльен в булочках с курицей и грибами

Жюльен в булочках / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 персоны):

Твердый сыр – 100 г

Куриное филе – 300 г

Растительное масло – 50 мл

Сливки – 100 мл

Грибы – 200 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Грибы нарезать тонкими пластинами, лук измельчить и обжарить на разогретом масле. Отварить филе в подсоленной воде. Нарезать и смешать с грибами и сливками. Срезать верхушку у булочек, убрать мякоть. Нафаршировать. Сверху натереть сыр. Запекать 20 минут при 180 градусах.