7 несложных и красивых горячих закусок ко дню рождения

Горячие закуски – это некоторая ответственность. Они должны быть на разогреве основных мясных блюд, но при этом не насытить гостей, разве что усилить аппетит. Поэтому в таких закусках будут уместны овощи и совсем немного мяса или рыбы. Жареный камамбер и сицилийская закуска аранчини – вещи сытные, это тоже стоит учесть.
Фаршированные помидоры
Фаршированные помидоры / Фото: instagram.com/alena_sokolovva/
Камамбер в кунжутной панировке / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/
Ингредиенты:
- Фарш по вкусу – 500 г
- Помидоры – 6-7 шт.
- Лук – 2 шт.
- Рис – стакан
- Свежий зеленый горошек – 300 г
- Яйцо – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль и специи – по вкусу
Как приготовить:
- Достать из помидоров сердцевину, измельчить со специями. Добавить воды в пропорции 1:1.
- Фарш смешать с измельченным луком и яйцами. Посолить, поперчить.
- Рис отварить до полуготовности. Смешать с горошком и тертой морковью.
- Выложить рис в форму для запекания, сделать углубления и выложить помидоры.
- Залить соусом из сердцевин помидоров.
- Запекать при 180 градусах 40 минут. Посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.
- Украсить зеленью.
Аранчини
Аранчини с моцареллой / Фото: Depositphotos
Рисовая оболочка:
- Шафран – щепотка или 1 ст. л. куркумы
- Масло сливочное – 15 г
- Рис – 250 г
- Вода – 600 мл
- Соль – щепотка
- Твердый сыр – 50 г
Панировка:
- Панировочные сухари – 1 стакан
- Мука – 100 г
- Вода – 150 мл
- Соль – щепотка
Начинка:
- Репчатый лук – 50 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Свиной или говяжий фарш – 50 г
- Сухое красное вино – 25 мл
- Помидоры – 100 г
- Зеленый горошек – 50 г
- Твердый сыр – 25 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Залейте шафран 100 мл воды. Или разведите куркуму в 100 мл воды. Сыр натрите на мелкой терке.
- Отварите рис и влейте шафрановую воду, перемешайте и протушите несколько минут.
- Снимите с огня и добавьте масло. Добавьте тертый сыр и снова все перемешайте.
- Разложите рис на большой плоской тарелке тонким слоем.
- Для начинки лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, обжарьте до готовности.
- Влейте 25 мл сухого красного вина и тушите еще 5-7 минут. Помидоры нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле вместе с зеленым горошком. Смешайте овощи с фаршем, сыром и специями.
- Для панировке соедините все ингредиенты, замесите однородное тесто.
- Сформируйте аранчини. Окуните шарик сначала в тесто, потом в сухари.
- Разогрейте масло и обжарьте аранчини по 3-5 минут с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Запеченное кольцо из лаваша с курицей
Запеченное кольцо из лаваша с курицей / Фото: instagram.com/elena_happycook/
Ингредиенты:
- Лаваш армянский – 1 шт.
- Фарш куриный – 200 г
- Лук – половина
- Яйцо вареное – 2 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Укроп – небольшой пучок
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез
- Яйцо для смазывания
Как приготовить:
- Лаваш сложить вдвое. Обрезать лаваш по контуру большой тарелки, чтобы получилось два круга.
- Фарш обжарить с луком. Сыр натереть на мелкой терке.
- Вареные яйца, чеснок и укроп измельчить. Соединить фарш с яйцами, укропом и половиной сыра и майонезом, измельченным чесноком. Посолить, перемешать.
- Один круг из лаваша смазать взбитым яйцом и посыпать половиной отложенного сыра. Накрыть вторым кругом лаваша.
- Разрезать круги на 8-10 частей. Треугольники разложить на противне в виде солнца. Смазать яйцом.
- По внутреннему краю выложить фарш в виде кольца, присыпать сыром.
- Завернуть треугольники острыми краями внутрь. Закрепить подходящей формой или банкой.
- Смазать яйцом, посыпать кунжутом.
- Выпекать при температуре 180 градусов, пока не подрумянится.
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Фаршированные баклажаны
Фаршированные баклажаны / Фото: instagram.com/viktoria_ssh/
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Помидор, лук, яйцо – по 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сыр – 50 г
- Зелень, соль, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Разрезать баклажаны пополам, проколоть вилкой и смазать оливковым маслом. Запечь в течение 35 минут при 230 градусах.
- Для начинки обжарить нарезанный лук с измельченным чесноком, нарезать помидор и зелень, натереть сыр. Все смешать, добавить яйцо, соль и специи.
- Из баклажанов достать мякоть, нарезать и добавить к начинке.
- Начинить лодочки и запекать 15 минут при 180 градусах.
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Камамбер в кунжутной панировке
Камамбер в кунжутной панировке / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/
Ингредиенты:
- Сыр камамбер – 150 г
- Оливковое масло, кунжут
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 50 г
Как приготовить:
- Камамбер разрезать на треугольники. Подготовить три тарелки со взбитым яйцом, мукой и кунжутом.
- Сыр обмакнуть в яйце, затем в муке, снова в яйце и затем в кунжуте. Чем больше будет кунжута, тем меньше сыр будет вытекать при обжарке.
- Выложить треугольники сыра на разогретую сковороду и обжарить со всех сторон до золотистого цвета.
- Подавать закуску горячей с медом, украсив орехами.
Куриные гнезда
Куриные гнезда / Фото: instagram.com/food_and_flood/
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 500 г
- Моцарелла – 10 мини-шариков
- Черри – 5 шт.
- Паприка – 1 ч. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Мука – 2 ст. л.
- Базилик, петрушка, соль, перец
Как приготовить:
- Фарш посолить, добавить специи, тщательно вымесить. Разделить на пять равных частей. Сформировать шарики и обвалять в муке. Сделать углубления для начинки и выложить гнезда на пергамент.
- В углубления добавить измельченные базилик, петрушку и чеснок.
- Черри бланшировать, снять кожицу. В каждое гнездо положить по одному помидору и по два шарика моцареллы. Украсить паприкой
- Запекать 45 минут при 180 градусах.
Жюльен в булочках с курицей и грибами
Жюльен в булочках / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (на 2 персоны):
- Твердый сыр – 100 г
- Куриное филе – 300 г
- Растительное масло – 50 мл
- Сливки – 100 мл
- Грибы – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы нарезать тонкими пластинами, лук измельчить и обжарить на разогретом масле.
- Отварить филе в подсоленной воде. Нарезать и смешать с грибами и сливками.
- Срезать верхушку у булочек, убрать мякоть. Нафаршировать. Сверху натереть сыр.
- Запекать 20 минут при 180 градусах.
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