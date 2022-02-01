7 традиционных блюд на китайский Новый год и рецепты пельменей цзяоцзы, рисовых шариков

В Китае к их Новому году готовятся не менее ответственно, чем мы. Да и праздновать год Тигра, как и все предыдущие, будут несколько дней и больше.

Еще китайцы тоже любят поесть, но каждое новогоднее блюдо несет в себе огромный смысл. И правила. Они касаются расположения блюда на столе, кто первым начинает его есть и так далее.

Традиционные блюда на китайский Новый год / Фото: www.chinahighlights.com

Реклама

Ниже – подробней о семи традиционных блюдах и два рецепта. В рисовые шарики от Redhousespice.com добавляется немного свекольного сока для красивого цвета. Его можно заменить любым другим пищевым красителем.

Цзяоцзы от mono.cook готовятся с домашним фаршем (свинина и говядина) и пекинской капустой. Соус можно приготовить на основе соевого соуса и измельченного чеснока.

Обязательно попробуйте бархатную курицу, которую любят готовить в Китае на праздники.

Реклама

7 традиционных блюд китайского Нового года

Китайские новогодние блюда / Фото: freepik.com

1. Рыба на пару. Это может быть карась или сом. Или та, что водится в конкретной местности.

Реклама

Интересно, что голова рыбы должна лежать по направлению к самым уважаемым гостям. Рыбу нельзя доедать полностью, это значит, что следующий год будет денежным.

2. Пельмени цзяоцзы. Их едят накануне Нового года. Для начинки берут мясо и овощи. Иногда внутрь кладут белую нить – символ долголетия.

Интересно, что цзяоцзы нужно выкладывать рядами, а не по кругу. Иначе удачи в Новом году не будет.

3. Спринг-роллы – символ весны и пожелание процветания.

4. Рисовый пирог символизирует духовный рост и рост благосостояния. Готовится с добавлением каштанов и китайских фиников.

5. Рисовые шарики. Их китайцы будут есть на протяжении всего Весеннего фестиваля, их национального праздника.

6. Лапша долголетия. Чем длиннее она будет, тем дольше человек будет жить. Подается с бульоном.

7. Апельсины, мандарины, памело – символ удачи и богатства. Сколько вы их съедите, столько будет удачи и денег в Новом году.

Пельмени цзяоцзы

Пельмени цзяоцзы / Фото: instagram.com/warm_and_food/

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная – 550-600 г;

вода – около 300 мл;

растительное масло – 2 ст. л.

Начинка:

фарш домашний – 500 г;

пекинская капуста – 1 кочан;

зеленый лук;

корень имбиря – 1 ч. л.;

чеснок – 3 зубчика;

соевый соус – 5 ст. л.;

кунжутное масло – 2 ст. л.;

кукурузный крахмал – 3 ст. л.

Для подачи:

соевый соус – 4 ст. л.

рисовый уксус – 1 ст. л.

имбирь – 1 ч. л.

чеснок – 4 зубчика

острый молотый перец – по вкусу

кориандр – 3 щепотки

коричневый сахар – 1 ч. л.

Здесь найдете рецепт еще одного популярного блюда на китайский Новый год – фрикаделек "Голова льва".

Как приготовить:

Для теста в муку добавить теплую воду и вымесить. Добавить растительное масло и еще раз вымесить. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 40 минут. Для начинки мелко нарезать зеленые листья пекинской капусты. Добавить к фаршу. Мелко нарезать зеленый лук, корень имбиря и чеснок. Добавить к фаршу. Добавить кунжутное масло, соевый соус и крахмал. Хорошо перемешать. Нарезать тесто на небольшие кусочки, раскатать не очень тонко, сформировать пельмени. Варить в подсоленной воде с до готовности. Для соуса измельчить чеснок и имбирь. Смешать с соевым соусом и рисовым уксусом. Добавить коричневый сахар, крупно молотый красный перец и измельченный кориандр.

Сладкие рисовые шарики

Сладкие рисовые шарики / Фото: instagram.com/myblessedphotostory

Ингредиенты для начинки:

черный кунжут или арахис – 80 г;

2,5 ст. л. сахар или по вкусу – 2, 5 ст. л.;

сливочное масло – 30 г;

Для теста:

рисовая мука – 130 г;

кипяток – 3 ст. л.;

вода комнатной температуры или свекольный сок – 4 ст. л.

Здесь найдете рецепт китайских булочек на пару – бао. Это не совсем новогоднее угощение, но в этой стране их очень любят.

Как приготовить: