7 традиционных блюд на китайский Новый год и рецепты пельменей цзяоцзы, рисовых шариков

В Китае к их Новому году готовятся не менее ответственно, чем мы. Да и праздновать год Тигра, как и все предыдущие, будут несколько дней и больше.
Еще китайцы тоже любят поесть, но каждое новогоднее блюдо несет в себе огромный смысл. И правила. Они касаются расположения блюда на столе, кто первым начинает его есть и так далее.
Традиционные блюда на китайский Новый год / Фото: www.chinahighlights.com
Ниже – подробней о семи традиционных блюдах и два рецепта. В рисовые шарики от Redhousespice.com добавляется немного свекольного сока для красивого цвета. Его можно заменить любым другим пищевым красителем.
Цзяоцзы от mono.cook готовятся с домашним фаршем (свинина и говядина) и пекинской капустой. Соус можно приготовить на основе соевого соуса и измельченного чеснока.
Обязательно попробуйте бархатную курицу, которую любят готовить в Китае на праздники.
7 традиционных блюд китайского Нового года
1. Рыба на пару. Это может быть карась или сом. Или та, что водится в конкретной местности.
Интересно, что голова рыбы должна лежать по направлению к самым уважаемым гостям. Рыбу нельзя доедать полностью, это значит, что следующий год будет денежным.
2. Пельмени цзяоцзы. Их едят накануне Нового года. Для начинки берут мясо и овощи. Иногда внутрь кладут белую нить – символ долголетия.
Интересно, что цзяоцзы нужно выкладывать рядами, а не по кругу. Иначе удачи в Новом году не будет.
3. Спринг-роллы – символ весны и пожелание процветания.
4. Рисовый пирог символизирует духовный рост и рост благосостояния. Готовится с добавлением каштанов и китайских фиников.
5. Рисовые шарики. Их китайцы будут есть на протяжении всего Весеннего фестиваля, их национального праздника.
6. Лапша долголетия. Чем длиннее она будет, тем дольше человек будет жить. Подается с бульоном.
7. Апельсины, мандарины, памело – символ удачи и богатства. Сколько вы их съедите, столько будет удачи и денег в Новом году.
Пельмени цзяоцзы
Ингредиенты для теста:
- мука пшеничная – 550-600 г;
- вода – около 300 мл;
- растительное масло – 2 ст. л.
Начинка:
- фарш домашний – 500 г;
- пекинская капуста – 1 кочан;
- зеленый лук;
- корень имбиря – 1 ч. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- соевый соус – 5 ст. л.;
- кунжутное масло – 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал – 3 ст. л.
Для подачи:
- соевый соус – 4 ст. л.
- рисовый уксус – 1 ст. л.
- имбирь – 1 ч. л.
- чеснок – 4 зубчика
- острый молотый перец – по вкусу
- кориандр – 3 щепотки
- коричневый сахар – 1 ч. л.
Здесь найдете рецепт еще одного популярного блюда на китайский Новый год – фрикаделек "Голова льва".
Как приготовить:
- Для теста в муку добавить теплую воду и вымесить. Добавить растительное масло и еще раз вымесить. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 40 минут.
- Для начинки мелко нарезать зеленые листья пекинской капусты. Добавить к фаршу.
- Мелко нарезать зеленый лук, корень имбиря и чеснок. Добавить к фаршу. Добавить кунжутное масло, соевый соус и крахмал. Хорошо перемешать.
- Нарезать тесто на небольшие кусочки, раскатать не очень тонко, сформировать пельмени.
- Варить в подсоленной воде с до готовности.
- Для соуса измельчить чеснок и имбирь. Смешать с соевым соусом и рисовым уксусом. Добавить коричневый сахар, крупно молотый красный перец и измельченный кориандр.
Сладкие рисовые шарики
Ингредиенты для начинки:
- черный кунжут или арахис – 80 г;
- 2,5 ст. л. сахар или по вкусу – 2, 5 ст. л.;
- сливочное масло – 30 г;
Для теста:
- рисовая мука – 130 г;
- кипяток – 3 ст. л.;
- вода комнатной температуры или свекольный сок – 4 ст. л.
Здесь найдете рецепт китайских булочек на пару – бао. Это не совсем новогоднее угощение, но в этой стране их очень любят.
Как приготовить:
- Для начинки семена черного кунжута (или арахис) поджарить на сковороде на слабом огне. Охладить и измельчить с сахаром до однородности. Добавить масло. Соединить и положить в холодильник.
- Разделить на 20 порций и сформировать шарики. Вернуть в холодильник.
- Рисовую муку соединить с горячей водой или свекольным соком. Раскатать пальцами в круг и выложить начинку.
- Варить в кипятке. Когда все шарики всплывут на поверхность, готовить еще минуту.
- Подавать теплыми в сиропе.