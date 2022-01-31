Рецепт фрикаделек "Голова льва" – любимейших китайцами на их Новый год

Продолжаем подготовку ко встрече года Тигра, который начнется 1 февраля утром. Мы делились рецептом сочной бархатной курицы, теперь узнаем, как приготовить фрикадельки "Голова льва".
Лев для китайцев – символ процветания, силы и энергии. Традиционно блюдо готовят на пару вместе с капустой, еще фрикадельки можно запечь.
Подаются с соусом на основе соевого. Но к "Головам льва" можно приготовить и имбирно-медовый, и даже сливочный соусы.
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В рецепте от Аheadofthyme.com есть сладкий рисовый соус мирин (две столовых ложки), ничего страшного если его не будет в составе фрикаделек.
Фрикадельки "Голова льва" на китайский Новый год
Ингредиенты для фрикаделек:
- 450 г свиного фарша;
- ½ стакана панировочных сухарей;
- 2 больших яйца;
- ¼ стакана зеленого лука , мелко нарезанного;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 1 ч. л. кунжутного масла;
- ½ ст. л. коричневого сахара;
- 1 ч. л. свежего имбиря, натертого;
- 1 ч. л. измельченного чеснока;
- 1 ч. л. соли;
- ½ ч. л. молотого черного перца.
Для соуса:
- ¼ стакана соевого соуса;
- ¼ стакана куриного бульона;
- 2 ст. л. коричневого сахара;
- 1 ч. л. кунжутного масла;
- ½ ст. л. муки (или кукурузного крахмала).
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Как приготовить:
- В большой миске смешайте свинину с панировочными сухарями, яйцами, зеленым луком, соевым соусом, кунжутным маслом, коричневым сахаром, имбирем, чесноком, солью и перцем. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Разделите на 5 равных частей и руками скатайте фрикадельки.
- Поместите фрикадельки в форму для выпечки, застеленную пергаментом, и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
- Для соуса соедините соевый соус, куриный бульон, коричневый сахар, кунжутное масло и муку. Хорошо перемешайте, пока мука и сахар не растворятся.
- Перелейте соус в неглубокую кастрюлю и нагревайте на среднем огне 3-4 минуты. Непрерывно перемешивайте, пока не будет достигнута желаемая консистенция.
- Добавьте фрикадельки в кастрюлю и хорошо перемешайте, чтобы они равномерно покрылись соусом. Украсьте зеленым луком и подавайте теплым с тарелкой отварного риса, полив сверху соусом из сковороды.