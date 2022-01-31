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Рецепт фрикаделек "Голова льва" – любимейших китайцами на их Новый год

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 января, 12:03
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Лев для китайцев – очень авторитетное животное, это символ энергии и процветания, поэтому и получили эти фрикадельки такое имя. Готовятся из свиного фарша, подаются с пряными соусом
Фрикадельки "Голова льва"
Фрикадельки "Голова льва" / Фото: instagram.com/jiadai14

Продолжаем подготовку ко встрече года Тигра, который начнется 1 февраля утром. Мы делились рецептом сочной бархатной курицы, теперь узнаем, как приготовить фрикадельки "Голова льва".

Лев для китайцев – символ процветания, силы и энергии. Традиционно блюдо готовят на пару вместе с капустой, еще фрикадельки можно запечь.

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Подаются с соусом на основе соевого. Но к "Головам льва" можно приготовить и имбирно-медовый, и даже сливочный соусы.

В рецепте от Аheadofthyme.com есть сладкий рисовый соус мирин (две столовых ложки), ничего страшного если его не будет в составе фрикаделек.

Фрикадельки "Голова льва" на китайский Новый год

Фрикадельки "Голова льва"
Фрикадельки "Голова льва" / Фото: www.aheadofthyme.com

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Ингредиенты для фрикаделек:

  • 450 г свиного фарша;
  • ½ стакана панировочных сухарей;
  • 2 больших яйца;
  • ¼ стакана зеленого лука , мелко нарезанного;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 1 ч. л. кунжутного масла;
  • ½ ст. л. коричневого сахара;
  • 1 ч. л. свежего имбиря, натертого;
  • 1 ч. л. измельченного чеснока;
  • 1 ч. л. соли;
  • ½ ч. л. молотого черного перца.

Для соуса:

  • ¼ стакана соевого соуса;
  • ¼ стакана куриного бульона;
  • 2 ст. л. коричневого сахара;
  • 1 ч. л. кунжутного масла;
  • ½ ст. л. муки (или кукурузного крахмала).

Еще попробуйте самые древние паровые булочки из Китая – бао. Их рецепт найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. В большой миске смешайте свинину с панировочными сухарями, яйцами, зеленым луком, соевым соусом, кунжутным маслом, коричневым сахаром, имбирем, чесноком, солью и перцем. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  2. Разделите на 5 равных частей и руками скатайте фрикадельки.
  3. Поместите фрикадельки в форму для выпечки, застеленную пергаментом, и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
  4. Для соуса соедините соевый соус, куриный бульон, коричневый сахар, кунжутное масло и муку. Хорошо перемешайте, пока мука и сахар не растворятся.
  5. Перелейте соус в неглубокую кастрюлю и нагревайте на среднем огне 3-4 минуты. Непрерывно перемешивайте, пока не будет достигнута желаемая консистенция.
  6. Добавьте фрикадельки в кастрюлю и хорошо перемешайте, чтобы они равномерно покрылись соусом. Украсьте зеленым луком и подавайте теплым с тарелкой отварного риса, полив сверху соусом из сковороды.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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