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Рецепт фрикадельок "Голова лева" – найулюбленіших китайцями на їхній Новий рік

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 січня, 12:03
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Лев для китайців – дуже авторитетна тварина, це символ енергії та процвітання, тому й отримали ці фрикадельки таке ім'я. Готуються зі свинячого фаршу, подаються з пряними соусом
Фрикадельки "Голова лева"
Фрикадельки "Голова лева" / Фото: instagram.com/jiadai14

Продовжуємо підготовку до зустрічі року Тигра, який розпочнеться 1 лютого вранці. Ми ділилися рецептом соковитої оксамитової курки, тепер дізнаємося, як приготувати фрикадельки "Голова лева".

Лев для китайців – символ процвітання, сили та енергії. Традиційно цю страву готують на парі разом з капустою, ще фрикадельки можна запекти.

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Подаються із соусом на основі соєвого. Але до "Голів лева" можна приготувати і імбирно-медовий, і навіть вершковий соуси.

У рецепті від Аheadofthyme.com є солодкий рисовий соус мірин (дві столові ложки). Нічого страшного, якщо його не буде у складі фрикадельок.

Фрикадельки "Голова лева" на китайський Новий рік

Фрикадельки "Голова лева"
Фрикадельки "Голова лева" / Фото: www.aheadofthyme.com

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Інгредієнти для фрикадельок:

  • 450 г свинячого фаршу;
  • ½ склянки панірувальних сухарів;
  • 2 великі яйця;
  • ¼ склянки зеленої цибулі, дрібно нарізаної;
  • 2 ст. л. соєвого соусу;
  • 1 ч. л. кунжутної олії;
  • ½ ст. л. коричневого цукру;
  • 1 ч. л. свіжого імбиру, натертого;
  • 1 ч. л. подрібненого часнику;
  • 1 ч. л. солі;
  • ½ ч. л. меленого чорного перцю.

Для соусу:

  • ¼ склянки соєвого соусу;
  • ¼ склянки курячого бульйону;
  • 2 ст. л. коричневого цукру;
  • 1 ч. л. кунжутної олії;
  • ½ ст. л. борошна (або кукурудзяного крохмалю).

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Як приготувати:

  1. У великій мисці змішайте свинину з панірувальними сухарями, яйцями, зеленою цибулею, соєвим соусом, кунжутною олією, коричневим цукром, імбиром, часником, сіллю та перцем. Добре перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Розділіть на 5 рівних частин і руками скачайте фрикадельки.
  3. Помістіть фрикадельки у форму для випічки, застелену пергаментом, і готуйте в попередньо розігрітій до 180 духовці градусів 40 хвилин.
  4. Для соусу з'єднайте соєвий соус, курячий бульйон, коричневий цукор, кунжутну олію та борошно. Добре перемішайте, доки борошно та цукор не розчиняться.
  5. Перелийте соус у неглибоку каструлю та нагрівайте на середньому вогні 3-4 хвилини. Безперервно перемішуйте, доки не буде досягнуто бажаної консистенції.
  6. Додайте фрикадельки в каструлю і добре перемішайте, щоб вони рівномірно покрилися соусом. Прикрасьте зеленою цибулею і подавайте теплими з тарілкою відвареного рису, поливши зверху соусом зі сковороди.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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