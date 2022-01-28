Бархатная курица – как приготовить удивительно сочное мясо на китайский Новый год

Китайский Новый год-2022 будем праздновать с самого утра 1 февраля. Желательно, чтобы на столе стояло что-то, чем китайцы гордятся. Конечно, кроме их обязательных праздничных блюд.
Одна из этих гордостей – бархатная курица. Все соки мяса как бы запечатываются внутри благодаря нескольким процессам – маринование, отваривание и обжарка.
Ниже – подробно обо всем и способ приготовления бархатной курицы без отваривания от Тhewoksoflife.com.
Лайфхаки по приготовлению бархатной курицы
Чтобы она выглядела достойна на тарелке, ее нужно нарезать максимально одинаково.
Для этого нужно слегка заморозить филе. Твердым его гораздо удобней резать. А резать нужно поперек волокон. Особенно, если используете филе.
Размер кусочков. Он должен быть толщиной не больше одного сантиметра, а в длину – до пяти сантиметров.
Встречаются рецепты, где курица перед обжариванием немного маринуется во взбитой смеси кукурузного крахмала, рисового уксуса и яичного белка.
Затем отваривается в воде с добавлением растительного масла и только потом мясо попадает на сковороду.
Пропорции маринада для такого способа: на 450 граммов нарезанной курицы возьмите по одной столовой ложке кукурузного крахмала и рисового уксуса или соевого соуса, половину чайной ложки соли плюс яичный белок.
Бархатная курица без отваривания – рецепт
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе;
- 3 ст. л. воды;
- по 2 ч. л. соевого соуса, кукурузного крахмала;
- 1 ч. л. растительного масла.
Здесь узнаете, как приготовить самые древние булочки – китайские бао.
Как приготовить:
- Сначала нарежьте курицу на кусочки. Как это правильно сделать смотрите выше.
- Добавьте воду и соевый соус к курице и тщательно перемешайте. Отложите на 5-10 минут. За это время большая часть маринада впитается в курицу.
- Добавьте кукурузный крахмал и растительное масло и снова перемешайте. Оставьте курицу мариноваться на 15-20 минут.
- Хорошо разогрейте вок или сковороду, добавьте пару столовых ложек растительного масла. Добавьте курицу в один слой и обжаривайте, пока она станет непрозрачной.