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Бархатная курица – как приготовить удивительно сочное мясо на китайский Новый год

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 января, 10:55
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Существует два способа. Первый – замариновать, отварить, потом обжарить. Второй – без отваривания. Для маринада нужен рисовый уксус, кукурузный крахмал и яичный белок
Китайская бархатная курица - рецепт
Китайская бархатная курица - рецепт / Фото: thewoksoflife.com

Китайский Новый год-2022 будем праздновать с самого утра 1 февраля. Желательно, чтобы на столе стояло что-то, чем китайцы гордятся. Конечно, кроме их обязательных праздничных блюд.

Одна из этих гордостей – бархатная курица. Все соки мяса как бы запечатываются внутри благодаря нескольким процессам – маринование, отваривание и обжарка.

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Ниже – подробно обо всем и способ приготовления бархатной курицы без отваривания от Тhewoksoflife.com.

Лайфхаки по приготовлению бархатной курицы

Чтобы куриное филе легко резалось, предварительно подержите его в морозилке
Чтобы куриное филе легко резалось, предварительно подержите его в морозилке / Фото: thewoksoflife.com

Чтобы она выглядела достойна на тарелке, ее нужно нарезать максимально одинаково.

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Для этого нужно слегка заморозить филе. Твердым его гораздо удобней резать. А резать нужно поперек волокон. Особенно, если используете филе.

Размер кусочков. Он должен быть толщиной не больше одного сантиметра, а в длину – до пяти сантиметров.

Встречаются рецепты, где курица перед обжариванием немного маринуется во взбитой смеси кукурузного крахмала, рисового уксуса и яичного белка.

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Затем отваривается в воде с добавлением растительного масла и только потом мясо попадает на сковороду.

Пропорции маринада для такого способа: на 450 граммов нарезанной курицы возьмите по одной столовой ложке кукурузного крахмала и рисового уксуса или соевого соуса, половину чайной ложки соли плюс яичный белок.

Бархатная курица без отваривания – рецепт

Бархатная курица без отваривания – рецепт
Бархатная курица без отваривания – рецепт / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе;
  • 3 ст. л. воды;
  • по 2 ч. л. соевого соуса, кукурузного крахмала;
  • 1 ч. л. растительного масла.

Здесь узнаете, как приготовить самые древние булочки – китайские бао.

Как приготовить:

| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
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  1. Сначала нарежьте курицу на кусочки. Как это правильно сделать смотрите выше.
  2. Добавьте воду и соевый соус к курице и тщательно перемешайте. Отложите на 5-10 минут. За это время большая часть маринада впитается в курицу.
  3. Добавьте кукурузный крахмал и растительное масло и снова перемешайте. Оставьте курицу мариноваться на 15-20 минут.
  4. Хорошо разогрейте вок или сковороду, добавьте пару столовых ложек растительного масла. Добавьте курицу в один слой и обжаривайте, пока она станет непрозрачной.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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