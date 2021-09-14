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8 идей применения брынзы, после которых вам захочется добавки

Ирина Маслова
14 сентября, 11:38
Брынза – сыр соленый, стоит учитывать это, когда вы потянетесь за специями. Попробуйте использовать брынзу в качестве начинки для рулетов из баклажанов, отличный легкий салат получится с персиками и этим сыром

Брынза очень востребована не только в нашей стране. С ней готовят в Греции и Македонии, в Польше и Болгарии. Отличается она, например, от феты насыщенностью в плане соли. Поэтому везде, куда попадает брынза, ее нужно гораздо меньше. Есть предположение, что немногие знают – этот сыр отлично будет смотреться в винегрете, в кишах с курицей и кабачками, в качестве начинки для рулетов из баклажанов. Что касается вкусовых качеств, ответ очевиден – нужно брать и пробовать. Если любите, когда в еде есть сыр, то попробуйте воспроизвести один из рецептов ниже.

Рулеты из баклажанов с брынзой

Рулеты из баклажанов с брынзой / Фото: instagram.com/ivanna_balak/

Баклажаны с брынзой / Фото: instagram.com/missis.elenka/

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Ингредиенты

  • 2 средних баклажаны
  • 200 г брынзы
  • 2 зуб. чеснок
  • пучок кинзы
  • горсть грецких орехов
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать вдоль на тонкие ломтики. Чеснок пропустить через пресс.
  2. Выложить баклажаны в миску, посыпать солью и чесноком, хорошо натереть им баклажаны.
  3. Обжарить с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки.
  4. Для начинки брынзу размять вместе с рассолом, в котором она находится. Нарезать мелко кинзу и добавить к брынзе.
  5. Выложить чайную ложку брынзы на одну сторону готового баклажана и завернуть в рулет.
  6. Проделать так со всеми баклажанами.
  7. Измельчить грецкие орехи при помощи блендера и украсить рулеты.

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Салат с персиками и брынзой

Салат с персиками и брынзой / Фото: instagram.com/julia_sulyga/

Ингредиенты

  • 50 г кукуруза
  • 1 шт. персик крупный
  • брынза, базилик – по вкусу
  • 2 ч. л. оливковое масло

Способ приготовления

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  1. Нарезать брынзу кубиками, персик – дольками. Выложить на тарелку.
  2. Полить оливковым маслом, украсить базиликом.

Салат со шпинатом, свеклой и брынзой

Салат со шпинатом, свеклой и брынзой / Фото: instagram.com/mr.shaldyshow/

Ингредиенты

  • 40 г шпинат
  • по 70 г свекла, брынза
  • 10 г кедровые орехи
  • соль, перец – по вкусу

Для заправки

  • по 1 ст. л. оливковое масло, бальзамический уксус, мед

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить, нарезать кубиками. Брынзу нарезать кубиками, перемешать со шпинатом и выложить на тарелку. Довести до вкуса солью и перцем.
  2. Сверху выложить нарезанную брынзу.
  3. Соединить все ингредиенты для заправки, перемешать.
  4. Заправить салат, украсить орехами.

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Слойки с баклажанами, черри, тахиной, брынзой и медом

Слойки с баклажанами и брынзой / Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты

  • замороженное слоеное тесто
  • 6 шт. помидор черри
  • 1 небольшой баклажан
  • 100 г брынза
  • 2 шт. лук-шалот
  • тахина (кунжутная паста)
  • мед

Способ приготовления

  1. Разморозить тесто. Нарезать на прямоугольники. Ножом, аккуратно, не на всю глубину, прорезать бортики. Середину сильно примять.
  2. Тонко нарезать лук-шалот.
  3. Свежий баклажан нарезать тончайшими слайсами – 1 мм, не толще.
  4. Помидоры черри разрезать пополам.
  5. Произвольно выложить овощи и брынзу на примятую середину слоек.
  6. Поставить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Полить сверху тахиной и медом.

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Винегрет с брынзой и яйцом

Винегрет с брынзой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • по 1 шт. крупная свекла, лук
  • 4 шт. отварные яйца
  • 150 г брынза
  • 2 шт. маринованные огурцы
  • 1 банка зеленый горошек
  • перец, соль, растительное масло или майонез – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отвариваем свеклу, даем ей немного остыть и нарезаем мелкими кубиками.
  2. Так же нарезаем огурцы, сыр, лук и яйца. Смешиваем все ингредиенты, заправляем специями и майонезом.
  3. Ставим в холодильник часа на два для того, чтобы салат настоялся.

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Кутабы с брынзой и зеленью

Кутабы с зеленью и брынзой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • 400 г пшеничная мука
  • щепотка соли
  • 50 мл растительное масло
  • 150 мл вода

Дополнительно

  • 50 г пшеничная мука
  • 1 шт. желток
  • 50 г растопленное сливочное масло

Для начинки

  • зелень (кинза, петрушка, укроп, лук)
  • 400 г брынза

Способ приготовления

  1. В широкой миске смешайте все ингредиенты для теста. Воду и масло нужно наливать постепенно.
  2. Замесите тесто, оно должно быть однородным и тугим. Накройте миску с тестом пленкой или полотенцем и дайте постоять 10-15 минут.
  3. Зелень измельчите и перемешайте с сыром.
  4. Тесто разделите на равные части и на присыпанной мукой доске тонко раскатайте.
  5. Распределите равномерно начинку по тесту, смажьте один край желтком, чтобы лучше склеивалось. Сложите полумесяцем кутаб, прижмите края вилкой и обрежьте лишнее.
  6. Разогрейте сковороду, обжаривайте кутабы на сильном огне без масла с обеих сторон до легкой золотистости.

Пирог с курицей и брынзой

Киш с курицей, кабачками и брынзой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для пирога

  • 300 г несладкого песочного теста
  • 1 кабачок или цукини (около 300 г)
  • 150 г сливочного сыра
  • 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
  • 100 г кедровых орешков
  • 50 г брынзы
  • 1 стаканчик густого йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • несколько веточек базилика
  • соль, перец

Для теста (500 г)

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • Большая щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. очень холодной воды

Способ приготовления

  1. Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
  2. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
  3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
  5. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
  6. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
  7. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
  8. Выпекать 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

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Ленивый пирог с брынзой и зеленью по рецепту Татьяны Литвиновой

Пирог с брынзой и зеленью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 100-200 г творога
  • 200-300 г овечьей брынзы
  • 300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)
  • 5-6 листов лаваша
  • 2+4 шт. яиц
  • 250 г домашней сметаны или магазинной 30%

Способ приготовления

  1. Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус.
  2. Вырежьте лаваш по размеру формы.
  3. Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму.
  4. Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 градусах.

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