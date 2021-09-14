8 идей применения брынзы, после которых вам захочется добавки

Брынза очень востребована не только в нашей стране. С ней готовят в Греции и Македонии, в Польше и Болгарии. Отличается она, например, от феты насыщенностью в плане соли. Поэтому везде, куда попадает брынза, ее нужно гораздо меньше. Есть предположение, что немногие знают – этот сыр отлично будет смотреться в винегрете, в кишах с курицей и кабачками, в качестве начинки для рулетов из баклажанов. Что касается вкусовых качеств, ответ очевиден – нужно брать и пробовать. Если любите, когда в еде есть сыр, то попробуйте воспроизвести один из рецептов ниже.

Рулеты из баклажанов с брынзой

Рулеты из баклажанов с брынзой / Фото: instagram.com/ivanna_balak/

Баклажаны с брынзой / Фото: instagram.com/missis.elenka/

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Ингредиенты

2 средних баклажаны

200 г брынзы

2 зуб. чеснок

пучок кинзы

горсть грецких орехов

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Баклажаны нарезать вдоль на тонкие ломтики. Чеснок пропустить через пресс. Выложить баклажаны в миску, посыпать солью и чесноком, хорошо натереть им баклажаны. Обжарить с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки. Для начинки брынзу размять вместе с рассолом, в котором она находится. Нарезать мелко кинзу и добавить к брынзе. Выложить чайную ложку брынзы на одну сторону готового баклажана и завернуть в рулет. Проделать так со всеми баклажанами. Измельчить грецкие орехи при помощи блендера и украсить рулеты.

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Салат с персиками и брынзой

Салат с персиками и брынзой / Фото: instagram.com/julia_sulyga/

Ингредиенты

50 г кукуруза

1 шт. персик крупный

брынза, базилик – по вкусу

2 ч. л. оливковое масло

Способ приготовления

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Нарезать брынзу кубиками, персик – дольками. Выложить на тарелку. Полить оливковым маслом, украсить базиликом.

Салат со шпинатом, свеклой и брынзой

Салат со шпинатом, свеклой и брынзой / Фото: instagram.com/mr.shaldyshow/

Ингредиенты

40 г шпинат

по 70 г свекла, брынза

10 г кедровые орехи

соль, перец – по вкусу

Для заправки

по 1 ст. л. оливковое масло, бальзамический уксус, мед

Способ приготовления

Свеклу отварить, нарезать кубиками. Брынзу нарезать кубиками, перемешать со шпинатом и выложить на тарелку. Довести до вкуса солью и перцем. Сверху выложить нарезанную брынзу. Соединить все ингредиенты для заправки, перемешать. Заправить салат, украсить орехами.

Слойки с баклажанами, черри, тахиной, брынзой и медом

Слойки с баклажанами и брынзой / Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты

замороженное слоеное тесто

6 шт. помидор черри

1 небольшой баклажан

100 г брынза

2 шт. лук-шалот

тахина (кунжутная паста)

мед

Способ приготовления

Разморозить тесто. Нарезать на прямоугольники. Ножом, аккуратно, не на всю глубину, прорезать бортики. Середину сильно примять. Тонко нарезать лук-шалот. Свежий баклажан нарезать тончайшими слайсами – 1 мм, не толще. Помидоры черри разрезать пополам. Произвольно выложить овощи и брынзу на примятую середину слоек. Поставить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Полить сверху тахиной и медом.

Винегрет с брынзой и яйцом

Винегрет с брынзой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

по 1 шт. крупная свекла, лук

4 шт. отварные яйца

150 г брынза

2 шт. маринованные огурцы

1 банка зеленый горошек

перец, соль, растительное масло или майонез – по вкусу

Способ приготовления

Отвариваем свеклу, даем ей немного остыть и нарезаем мелкими кубиками. Так же нарезаем огурцы, сыр, лук и яйца. Смешиваем все ингредиенты, заправляем специями и майонезом. Ставим в холодильник часа на два для того, чтобы салат настоялся.

Кутабы с брынзой и зеленью

Кутабы с зеленью и брынзой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

400 г пшеничная мука

щепотка соли

50 мл растительное масло

150 мл вода

Дополнительно

50 г пшеничная мука

1 шт. желток

50 г растопленное сливочное масло

Для начинки

зелень (кинза, петрушка, укроп, лук)

400 г брынза

Способ приготовления

В широкой миске смешайте все ингредиенты для теста. Воду и масло нужно наливать постепенно. Замесите тесто, оно должно быть однородным и тугим. Накройте миску с тестом пленкой или полотенцем и дайте постоять 10-15 минут. Зелень измельчите и перемешайте с сыром. Тесто разделите на равные части и на присыпанной мукой доске тонко раскатайте. Распределите равномерно начинку по тесту, смажьте один край желтком, чтобы лучше склеивалось. Сложите полумесяцем кутаб, прижмите края вилкой и обрежьте лишнее. Разогрейте сковороду, обжаривайте кутабы на сильном огне без масла с обеих сторон до легкой золотистости.

Пирог с курицей и брынзой

Киш с курицей, кабачками и брынзой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для пирога

300 г несладкого песочного теста

1 кабачок или цукини (около 300 г)

150 г сливочного сыра

100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)

100 г кедровых орешков

50 г брынзы

1 стаканчик густого йогурта без добавок

1 яйцо

несколько веточек базилика

соль, перец

Для теста (500 г)

300 г муки

150 г сливочного масла

Большая щепотка соли

1 яйцо

2 ст. л. очень холодной воды

Способ приготовления

Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу. Выпекать 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

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Ленивый пирог с брынзой и зеленью по рецепту Татьяны Литвиновой

Пирог с брынзой и зеленью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

100-200 г творога

200-300 г овечьей брынзы

300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)

5-6 листов лаваша

2+4 шт. яиц

250 г домашней сметаны или магазинной 30%

Способ приготовления

Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус. Вырежьте лаваш по размеру формы. Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму. Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 градусах.

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