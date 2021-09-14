8 ідей застосування бринзи, після яких вам захочеться добавки

Бринза дуже затребувана не тільки в нашій країні. З нею готують в Греції і Македонії, в Польщі і Болгарії. Відрізняється вона, наприклад, від фети насиченістю у плані солі. Тому всюди, куди потрапляє бринза, її потрібно набагато менше. Є припущення, що мало хто знає – цей сир прекрасно смакуватиме у вінегреті, в кішах з куркою і кабачками, як начинка для рулетів з баклажанів. Щодо смакових якостей, відповідь очевидна – треба брати і куштувати. Якщо любите, коли в їжі є сир, то спробуйте відтворити один з рецептів нижче.

Рулети з баклажанів з бринзою

Рулети з баклажанів з бринзою / Фото: instagram.com/ivanna_balak/

Баклажани з бринзою / Фото: instagram.com/missis.elenka/

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Інгредієнти

2 середніх баклажани

200 г бринзи

2 зуб. часник

пучок кінзи

жменя волоських горіхів

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Баклажани нарізати уздовж на тонкі скибочки. Часник пропустити через прес. Викласти баклажани в миску, посипати сіллю і часником, добре натерти ним баклажани. Обсмажити з двох боків на олії до золотистої скоринки. Для начинки бринзу розім'яти разом з розсолом, в якому вона була. Нарізати дрібно кінзу і додати до бринзи. Викласти чайну ложку бринзи на один бік готового баклажана і загорнути в рулет. Зробити так з усіма баклажанами. Подрібнити волоські горіхи за допомогою блендера і прикрасити рулети.

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Салат з персиками і бринзою

Салат з персиками і бринзою / Фото: instagram.com/julia_sulyga/

Інгредієнти

50 г кукурудза

1 шт. персик великий

бринза, базилік – за смаком

2 ч. л. оливкова олія

Спосіб приготування

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Нарізати бринзу кубиками, персик – часточками. Викласти на тарілку. Полити оливковою олією, прикрасити базиліком.

Салат зі шпинатом, буряком і бринзою

Салат зі шпинатом, буряком і бринзою / Фото: instagram.com/mr.shaldyshow/

Інгредієнти

40 г шпинат

по 70 г буряк, бринза

10 г кедрові горіхи

сіль, перець – за смаком

Для заправки

по 1 ст. л. оливкова олія, бальзамічний оцет, мед

Спосіб приготування

Буряк відварити, нарізати кубиками. Бринзу нарізати кубиками, перемішати зі шпинатом і викласти на тарілку. Довести до смаку сіллю і перцем. Зверху викласти нарізану бринзу. З'єднати всі інгредієнти для заправки, перемішати. Заправити салат, прикрасити горіхами.

Кіші з баклажанами, чері, тахіною, бринзою і медом

Кіші з баклажанами і бринзою / Фото: facebook.com/germancooks

Інгредієнти

заморожене листкове тісто

6 шт. помідор чері

1 невеликий баклажан

100 г бринза

2 шт. цибуля-шалот

кунжутна паста (тахіна)

мед

Спосіб приготування

Розморозити тісто. Нарізати на прямокутники. Ножем, акуратно, не на всю глибину, прорізати бортики. Середину сильно прим'яти. Тонко нарізати цибулю-шалот. Свіжий баклажан нарізати найтоншими слайсами – 1 мм, не товще. Помідори чері розрізати навпіл. Довільно викласти овочі та бринзу на прим'яту середину кішів. Поставити на 20 хвилин в духовку, розігріту до 180 градусів. Полити зверху кунжутною пастою і медом.

Вінегрет з бринзою і яйцем

Вінегрет з бринзою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

по 1 шт. крупний буряк, цибуля

4 шт. відварені яйця

150 г бринза

2 шт. мариновані огірки

1 б. зелений горошок

перець, сіль, олія або майонез – до смаку

Спосіб приготування

Відварюємо буряк, даємо їй трохи охолонути і нарізаємо дрібними кубиками. Так само нарізаємо огірки, сир, цибулю і яйця. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо спеціями і майонезом. Ставимо в холодильник години на дві для того, щоб салат настоявся.

Кутаб з бринзою і зеленню

Кутаби з зеленню і бринзою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

400 г пшеничне борошно

дрібка солі

50 мл олія

150 мл вода

Додатково

50 г пшеничне борошно

1 шт. жовток

50 г розтоплене вершкове масло

Для начинки

зелень (кінза, петрушка, кріп, цибуля)

400 г бринза

Спосіб приготування

У широкій мисці змішайте всі інгредієнти для тіста. Воду та олію потрібно наливати поступово. Замісити тісто, воно має бути однорідним і тугим. Накрийте миску з тістом плівкою або рушником і дайте постояти 10-15 хвилин. Зелень подрібніть і перемішайте із сиром. Тісто розділіть на рівні частини і на присипаній борошном дошці тонко розкачати. Розподіліть рівномірно начинку по тісту, змастіть один край жовтком, щоб краще склеювалося. Складіть півмісяцем кутаб, притисніть краї виделкою і обріжте зайве. Розігрійте сковороду, обсмажують кутаби на сильному вогні без олії з обох боків до легкої золотистої.

Пиріг з куркою і бринзою

Кіш з куркою, кабачками та бринзою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для пирога

300 г несолодкого пісочного тіста

1 кабачок або цукіні (близько 300 г)

150 г вершкового сиру

100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)

100 г кедрових горішків

50 г бринзи

1 стаканчик густого йогурту без добавок

1 яйце

кілька гілочок базиліка

сіль, перець

Для тіста (500 г)

300 г борошна

150 г вершкового масла

велика щіпка солі

1 яйце

2 ст. л. дуже холодної води

Спосіб приготування

Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в борошні поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло. Додати трохи збите виделкою яйце і воду. Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією. Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики заввишки приблизно три см, ножем підрівняти краї. Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, листя базиліка, трохи солі та перцю. Кабачок нарізати кружальцями, курку розділити на невеликі шматочки. В основу викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовою сумішшю. Зверху викласти решту цукіні та курки. Посолити і поперчити за смаком. Випікати 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.

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Лінивий пиріг з бринзою і зеленню за рецептом Тетяни Литвинової

Пиріг з бринзою і зеленню / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

100-200 г сиру

200-300 г овечої бринзи

300 г зелені (зеленої цибулі, кінзи, кропу, петрушки)

5-6 аркушів лаваша

2 + 4 шт. яєць

250 г домашньої сметани або магазинної 30%

Спосіб приготування

Натріть бринзу, наріжте зелень, додайте 2 яйця, сир і перемішайте. Якщо сир не солоний, посоліть начинку на свій смак. Виріжте лаваш за розміром форми. Сформуйте роли із сирною начинкою і покладіть їх щільно в форму. Змішайте сметану і 4 яйця. Залийте цією сумішшю рулети і запікайте в духовці 45-50 хвилин за 175 градусів.

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