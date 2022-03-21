Ангельское печенье – простой рецепт слоистой, маслянистой, несладкой выпечки

По текстуре это ангельское печенье очень похоже на британские сконы. Это не десертное печенье, например, как удивительно сочное яблочное, а, скорее, чтобы заменить хлеб, если намазать паштет, или десерт, если есть его с вареньем.

Редакторы сайта Мashed.com назвали его ангельским из-за нежной и воздушной текстуры. Оно должно получиться очень слоистым, потому что масло используется замороженное и тертое.

Ангельское печенье / Фото: www.mashed.com

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Ангельское печенье

Ингредиенты:

1 пакет сухих дрожжей

25 мл теплой воды;

14 ст. л. сливочного масла, замороженного;

3 стакана муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

по 1 ч. л. соды, соли, сахара.

1 стакан кефира.

Рецепт рассыпчатого печенья, для которого не нужны яйца, найдете здесь.

Как приготовить:

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Разогрейте духовку до 210 градусов. Смажьте противень растительным маслом или застелите пергаментом. Соедините дрожжи и сахар, залейте теплой водой. Перемешайте до образования пены, оставьте на 5 минут. Натрите замороженное сливочное масло (12 ст. л.). Остальное масло растопите. Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте тертое сливочное масло и аккуратно перемешайте. Влейте дрожжевую смесь и кефир. Аккуратно перемешайте лопаткой. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Выложите тесто на рабочую поверхность и аккуратно раскатайте толщиной 1 см. С помощью стакана сделайте печенье. Выложите на подготовленный противень и смажьте растопленным сливочным маслом. Выпекайте от 13 до 15 минут или до золотистого цвета.

Подробней способ приготовления этого печенья смотрите ниже.