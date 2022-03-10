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На маргарине и без яиц – простой рецепт очень рассыпчатого печенья

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 марта, 17:20
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Кроме муки, для печенья нужен крахмал. Если его нет, замените его тем же количеством муки. Маргарин должен быть комнатной температуры
Печенье на маргарине
Печенье на маргарине / Фото: Depositphotos

Часто мы считаем, что для идеального домашнего печенья подойдет сливочное масло. Это не совсем так, любое оно может получиться таким, как надо, и с маргарином.

Если есть сушеная вишня, сделайте молдавское гогошь.

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Этот же рецепт для очень рассыпчатого песочного, если есть формочки, то добавьте 1/3 чайной ложки разрыхлителя, чтобы узор прорисовывался лучше.

Песочное тесто долго месить не нужно. Как только все продукты соберутся в однородную массу, остановите замес.

Рецепт нашли на сайте известного кулинара Марии Стюарт.

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Песочное печенье на маргарине

Песочное печенье на маргарине
Песочное печенье на маргарине / Фото: Елена Брусникина

Ингредиенты:

  • мука – 200 г;
  • сахарная пудра – 90 г ;
  • маргарин – 170 г;
  • крахмал (любой) – 45 г;
  • ванильный сахар – 1, 5 ч. л.;
  • щепотка соли.

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Как приготовить:

  1. К маргарину комнатной температуры добавить сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли, растереть. Частями ввести муку и крахмал. Замесить тесто.
  2. Разделить тесто на 50-60 шариков. Придать форму цилиндра толщиной 7-8 миллиметров.
  3. Выложить на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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