На маргарине и без яиц – простой рецепт очень рассыпчатого печенья

Часто мы считаем, что для идеального домашнего печенья подойдет сливочное масло. Это не совсем так, любое оно может получиться таким, как надо, и с маргарином.
Если есть сушеная вишня, сделайте молдавское гогошь.
Этот же рецепт для очень рассыпчатого песочного, если есть формочки, то добавьте 1/3 чайной ложки разрыхлителя, чтобы узор прорисовывался лучше.
Далее по теме
Песочное тесто долго месить не нужно. Как только все продукты соберутся в однородную массу, остановите замес.
Рецепт нашли на сайте известного кулинара Марии Стюарт.
Песочное печенье на маргарине
Ингредиенты:
- мука – 200 г;
- сахарная пудра – 90 г ;
- маргарин – 170 г;
- крахмал (любой) – 45 г;
- ванильный сахар – 1, 5 ч. л.;
- щепотка соли.
Как испечь сырное печенье на скорую руку – узнаете здесь.
Как приготовить:
- К маргарину комнатной температуры добавить сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли, растереть. Частями ввести муку и крахмал. Замесить тесто.
- Разделить тесто на 50-60 шариков. Придать форму цилиндра толщиной 7-8 миллиметров.
- Выложить на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.