На маргарині і без яєць – простий рецепт дуже розсипчастого печива

Часто ми вважаємо, що для ідеального домашнього печива підійде масло. Це не зовсім так, будь-яке воно може бути таким, як треба, і з маргарином.
Якщо є сушена вишня, зробіть молдавське гогош.
Цей же рецепт для дуже розсипчастого пісочного, якщо є формочки, то додайте 1/3 чайної ложки розпушувача, щоб візерунок краще промальовувався.
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Пісочне тісто довго місити не потрібно. Щойно всі продукти зберуться в однорідну масу, зупиніть заміс.
Рецепт знайшли на сайті відомої кулінарки Марії Стюарт.
Пісочне печиво на маргарині
Інгредієнти:
- борошно – 200 г;
- цукрова пудра – 90 г;
- маргарин – 170 г;
- крохмаль (будь-який) – 45 г;
- ванільний цукор – 1,5 ч. л.;
- дрібка солі.
Як спекти сирне печиво нашвидкуруч – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- До маргарину кімнатної температури додати цукрову пудру, ванільний цукор та дрібку солі, розтерти. Частинами ввести борошно та крохмаль. Замісити тісто.
- Розділити тісто на 50-60 кульок. Надати форму циліндра завтовшки 7-8 мм.
- Викласти на деко та відправити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.