На маргарині і без яєць – простий рецепт дуже розсипчастого печива

Крім борошна, для печива потрібен крохмаль. Якщо його немає, замініть його такою ж кількістю борошна. Маргарин має бути кімнатної температури

Печиво на маргарині / Фото: Depositphotos

Часто ми вважаємо, що для ідеального домашнього печива підійде масло. Це не зовсім так, будь-яке воно може бути таким, як треба, і з маргарином.

Якщо є сушена вишня, зробіть молдавське гогош.

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Цей же рецепт для дуже розсипчастого пісочного, якщо є формочки, то додайте 1/3 чайної ложки розпушувача, щоб візерунок краще промальовувався.

Пісочне тісто довго місити не потрібно. Щойно всі продукти зберуться в однорідну масу, зупиніть заміс.

Рецепт знайшли на сайті відомої кулінарки Марії Стюарт.

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Пісочне печиво на маргарині

Пісочне печиво на маргарині / Фото: Елена Брусникина

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

цукрова пудра – 90 г;

маргарин – 170 г;

крохмаль (будь-який) – 45 г;

ванільний цукор – 1,5 ч. л.;

дрібка солі.

Як спекти сирне печиво нашвидкуруч – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати: