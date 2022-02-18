Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

З горіхами і вишенькою на верхівці – як спекти молдавське печиво гогош

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 08:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вишня може бути розморожена або консервована у власному соку та без кісточки. Вона не потрапить у духовку з печивом, а прикрашатиме його після
Молдовське печиво гогош
Молдовське печиво гогош / Фото: instagram.com/olena.panasiuk/

Рецептів пісочного печива дуже багато, але кожне з них особливе. В Італії є дивовижне канестрелі, тісто для нього замішується на варених жовтках, тому воно максимально пісочне.

Для молдавського гогош потрібні сирі яєчні жовтки. Перед тим, як заготівлі потраплять у духовку, у центрі кожного треба зробити поглиблення.

Реклама

Саме в них потрапить вишенька без кісточки.

Рецепт зі сторінки moldavian_cuisine.

Молдавське печиво гогош

Молдавське печиво гогош
Молдавське печиво гогош / Фото: instagram.com/moldavian_cuisine/

Реклама

Інгредієнти для тіста:

  • яєчний жовток – 4 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • масло вершкове розм'якшене – 150 г;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • борошно – 350 г;
  • вишня розморожена або у власному соку – 150 г;
  • волоські горіхи – 100 г.

Рецепт дуже швидкого сирного печива з Італії та водночас чудової закуски до вина знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Розтерти яєчні жовтки з цукровою пудрою до білого кольору, додати розм'якшене масло і розтерти до однорідності.
  2. Частинами додати борошно і вимісити тісто. Воно не має липнути до рук. Відправити на 30 хвилин у холодильник.
  3. Горіхи подрібнити, збити яйце для змащування.
  4. Тісто розділити на 4 частини, кожну розкачати в коло завтовшки до 1 см. Склянкою вирізати печиво. Викласти на застелене деко.
  5. Всередині кожного печива зробити поглиблення, змастити все печиво яйцем і посипати горіхами.
  6. Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин. У кожне поглиблення покласти вишню.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти