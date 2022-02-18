З горіхами і вишенькою на верхівці – як спекти молдавське печиво гогош

Вишня може бути розморожена або консервована у власному соку та без кісточки. Вона не потрапить у духовку з печивом, а прикрашатиме його після

Молдовське печиво гогош / Фото: instagram.com/olena.panasiuk/

Рецептів пісочного печива дуже багато, але кожне з них особливе. В Італії є дивовижне канестрелі, тісто для нього замішується на варених жовтках, тому воно максимально пісочне.

Для молдавського гогош потрібні сирі яєчні жовтки. Перед тим, як заготівлі потраплять у духовку, у центрі кожного треба зробити поглиблення.

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Саме в них потрапить вишенька без кісточки.

Рецепт зі сторінки moldavian_cuisine.

Молдавське печиво гогош

Молдавське печиво гогош / Фото: instagram.com/moldavian_cuisine/

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Інгредієнти для тіста:

яєчний жовток – 4 шт.;

яйце – 1 шт.;

масло вершкове розм'якшене – 150 г;

цукрова пудра – 100 г;

борошно – 350 г;

вишня розморожена або у власному соку – 150 г;

волоські горіхи – 100 г.

Рецепт дуже швидкого сирного печива з Італії та водночас чудової закуски до вина знайдете тут.

Як приготувати:

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