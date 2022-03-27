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Ароматная фокачча с оливками – как приготовить и очень простой рецепт

27 марта, 07:44
Оливки не попадают непосредственно в тесто, они выкладываются сверху фокаччи перед выпеканием. Если есть возможность, добавьте сушеные итальянские травы

Итальянцы – мастера в выпекании хлеба. В этой стране его существует десятки видов. Там едят его постоянно. Просто так, с сыром и оливковым маслом.

Об одном из них, тосканском, очень легком в приготовлении, мы писали.

Фокачча с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Теперь фокачча или максимально бесформенный хлеб из всех существующих. На противне он укладывается так, как понравится вам.

Усилит итальянский оттенок хлеба сушеные травы, которыми известна эта страна, и оливки.

Рецепт от фудблогера narisovano.

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Фокачча с оливками

Фокачча с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

  • 7 г сухих дрожжей;
  • 310 г муки;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 280 г теплой воды;
  • 35 г растительного масла;
  • соль, травы для посыпки;
  • оливки.

В Италии научились печь черную фокаччу, в нее добавляется активированный уголь. Ее рецепт читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Дрожжи смешать с мукой и солью. Влить воду и начать замес. Через несколько минут тонкой струйкой влить масло и вымешивать еще 10-15 минут.
  2. Миску смазать маслом, уложить тесто, накрыть и убрать в тепло на 1,5-2 часа.
  3. Тесто обмять. Форму или противень застелить пергаментом. Выложить тесто, растянуть, помять пальцами. Выложить оливки, присыпать травами, солью, сбрызнуть маслом. Оставить в тепле на 30 минут.
  4. Начать выпекать при 40-50 градусах 20 минут, потом выпекать 30 минут при 200 градусах.