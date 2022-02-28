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Простой рецепт тосканского хлеба – нужны сушеные травы и немного твердого сыра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 февраля, 16:02
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Это вкусно с первыми блюдами и с паштетами. В Италии едят этот хлеб даже просто так и с оливковым маслом
Тосканский хлеб
Тосканский хлеб / Фото: twocupsflour.com

Этот хлеб на каждый день. Можно есть с первыми блюдами, можно – с паштетами. В Италии этот хлеб едят просто так и с оливковым маслом. Если будет желание приготовить десертный, то японский молочный хоккайдо стоит внимания.

В рецепте сайта Тwocupsflour.com достаточно оригинально подошли к выпеканию: после замеса тесто рекомендуют оставить в холодильнике на несколько часов. Но тесто хорошо поднимется и в тепле.

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Обязательно нужны сушеные итальянские травы и 50 граммов сыра – по желанию.

Тосканский хлеб

Тосканский хлеб
Тосканский хлеб / Фото: twocupsflour.com

Ингредиенты:

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  • 2,5 ч. л. сухих дрожжей;
  • 240 мл теплой воды;
  • 1 ч. л. сахарного песка;
  • 450 г муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 50 г твердого тертого сыра;
  • по 1 ст. л. орегано, базилик, тимьян;
  • оливковое масло.

Здесь узнаете, как испечь фокаччу, она получается насыщенного черного цвета за счет активированного угля среди ингредиентов.

Как приготовить:

  1. Противень застелите пергаментной бумагой.
  2. Смешайте дрожжи, сахар и теплую воду. Аккуратно перемешайте венчиком. Оставьте на 10 минут до образования пены.
  3. Смешайте муку, соль, тертый сыр и травы. Вымешивайте в течение 10 минут.
  4. Переложите в слегка смазанную маслом большую миску. Оставьте в теплом месте на один час.
  5. Из теста сформируйте фокаччу по размером противня, смажьте маслом. Оставьте отдохнуть на 15-20 минут.
  6. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  7. На тесте сделайте несколько надрезов ножом и при желании посыпьте травами.
  8. Выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета. Дайте остыть на противне.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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