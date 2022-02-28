Простий рецепт тосканського хліба – потрібні сушені трави та трохи твердого сиру

Цей хліб на кожен день. Можна їсти з першими стравами, можна – з паштетами. В Італії цей хліб їдять просто так і з оливковою олією. Якщо буде бажання приготувати десертний, то японський молочний хокайдо вартий уваги.
У рецепті сайту Тwocupsflour.com досить оригінально підійшли до випікання: після замісу тісто рекомендують залишити у холодильнику на кілька годин. Але тісто добре підніметься і в теплі.
Обов'язково потрібні сушені італійські трави та 50 грамів сиру – за бажанням.
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Тосканський хліб
Інгредієнти:
- 2,5 ч. л. сухих дріжджів;
- 240 мл теплої води;
- 1 ч. л. цукрового піску;
- 450 г борошна;
- 1 ч. л. солі;
- 50 г твердого тертого сиру;
- за 1 ст. л. орегано, базилік, чебрець;
- оливкова олія.
Тут дізнаєтесь, як спекти фокачу, вона виходить насиченого чорного кольору за рахунок активованого вугілля серед інгредієнтів.
Як приготувати:
- Деко застеліть пергаментним папером.
- Змішайте дріжджі, цукор та теплу воду. Акуратно перемішайте вінчиком. Залиште на 10 хвилин до утворення піни.
- Змішайте борошно, сіль, тертий сир і трави. Вимішуйте впродовж 10 хвилин.
- Перекладіть у злегка змащену олією велику миску. Залиште в теплому місці на годину.
- З тіста сформуйте фокачу за розміром дека, змастіть олією. Залишіть відпочити на 15-20 хвилин.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- На тісті зробіть кілька надрізів ножем і за бажання посипте травами.
- Випікайте 30-35 хвилин до золотавого кольору. Дайте охолонути на деку.