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Простий рецепт тосканського хліба – потрібні сушені трави та трохи твердого сиру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 лютого, 16:02
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Це смачно з першими стравами та з паштетами. В Італії цей хліб їдять навіть просто так і з оливковою олією
Тосканський хліб
Тосканський хліб / Фото: twocupsflour.com

Цей хліб на кожен день. Можна їсти з першими стравами, можна – з паштетами. В Італії цей хліб їдять просто так і з оливковою олією. Якщо буде бажання приготувати десертний, то японський молочний хокайдо вартий уваги.

У рецепті сайту Тwocupsflour.com досить оригінально підійшли до випікання: після замісу тісто рекомендують залишити у холодильнику на кілька годин. Але тісто добре підніметься і в теплі.

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Обов'язково потрібні сушені італійські трави та 50 грамів сиру – за бажанням.

Тосканський хліб

Тосканський хліб
Тосканський хліб / Фото: twocupsflour.com

Інгредієнти:

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  • 2,5 ч. л. сухих дріжджів;
  • 240 мл теплої води;
  • 1 ч. л. цукрового піску;
  • 450 г борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • 50 г твердого тертого сиру;
  • за 1 ст. л. орегано, базилік, чебрець;
  • оливкова олія.

Тут дізнаєтесь, як спекти фокачу, вона виходить насиченого чорного кольору за рахунок активованого вугілля серед інгредієнтів.

Як приготувати:

  1. Деко застеліть пергаментним папером.
  2. Змішайте дріжджі, цукор та теплу воду. Акуратно перемішайте вінчиком. Залиште на 10 хвилин до утворення піни.
  3. Змішайте борошно, сіль, тертий сир і трави. Вимішуйте впродовж 10 хвилин.
  4. Перекладіть у злегка змащену олією велику миску. Залиште в теплому місці на годину.
  5. З тіста сформуйте фокачу за розміром дека, змастіть олією. Залишіть відпочити на 15-20 хвилин.
  6. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  7. На тісті зробіть кілька надрізів ножем і за бажання посипте травами.
  8. Випікайте 30-35 хвилин до золотавого кольору. Дайте охолонути на деку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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