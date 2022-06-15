Пирог из Сицилии скачча рагузана – внутри томатная начинка и сыр

Это домашний пирог, родом из города Рагуза, приготовление которого не потребует особых усилий. В Италии много несложных пирогов, попробуйте их известный с рисом.
Итак, скачча рагузана. Вкусная и сочная альтернатива хлебу с множеством начинок. Можно использовать ветчину и сыр, баклажаны и томаты, фасоль и зеленый лук с рикоттой.
Как приготовить пирог скачча рагузана
Фудблогер zernograd.com использует пассату, итальянский томатный соус с базиликом, чесноком и оливковым маслом. Но если у вас есть спелые ароматные томаты, то используйте их.
Начните с замеса теста. Пока оно поднимается в тепле, будет готова начинка.
Пирог скачча рагузана
Ингредиенты:
- 250 г пшеничной муки;
- 300 мл воды;
- 30 мл оливкового масла;
- 6 г дрожжей;
- 1 ч. л. соли;
- оливковое масло.
Начинка:
- 500 мл пассаты;
- 2-3 шт. помидоров;
- 300 г лука;
- 3 зуб. чеснока;
- 250 г моцареллы;
- 1 ч. л. сахара;
- петрушка, черный перец, оливковое масло.
Как приготовить:
- Лук нарезать полукольцами, чеснок раздавить ножом. Обжарить до прозрачности лук с зубчиками чеснока.
- Чеснок убрать, добавить томатный соус и нарезанные помидоры без шкурки. Тушить 25-30 минут на небольшом огне. Приправить, немного остудить. Добавить нарезанную петрушку.
- Сыр натереть или нарезать.
- Для теста просеять муку, соединить с солью, дрожжами. Добавить теплую воду частями.
- В середине замеса добавить масло. Тщательно вымешивать до гладкости теста. Накрыть и оставить на один час в теплом месте.
- Разогреть духовку до 220 градусов.
- Тесто разделить на две части. Раскатать в круг до толщины 2-3 мм, покрыть слоем соуса, взбрызнуть оливковым маслом и выложить соус. Завернуть в конверт. По желанию, смазывать соусом каждый раз. Проткнуть в нескольких места, чтоб пирог не вздулся.
- Выложить на застеленный противень, выпекать 25-30 минут.
Посмотреть подробней, как формуется скачча рагузана можно в видео.
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