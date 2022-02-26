Рисовый итальянский пирог – нужно приготовить только начинку, тесто подойдет готовое

Продолжаем знакомиться с итальянской выпечкой, в частности с пирогами. Рецепт нежной миндальной сбризолоны мы публиковали, этот, рисовый, любят на севере страны, в Лигурии. Его часто пекут на праздники.
Он несладкий, в рис нужно добавить сливочный сыр и немного твердого тертого. Сам же рис можно превратить в суфле с помощью блендера, но это по желанию.
Автор рецепта – julia_in_liguria – советует контролировать процесс выпекания. Если пирог начнет сильно румяниться, нужно накрыть его фольгой.
Далее по теме
Рисовый пирог
Ингредиенты:
- 1 литр молока;
- 200 г риса;
- 250 г рикотты или сливочного сыра;
- 5 яиц;
- 130 грамм натертого пармезана (можно заменить на другой твердый сыр);
- немного оливкового масла;
- половина зубчика чеснока;
- слоеное тесто.
Здесь узнаете, как сделать итальянский суп павезе. Он готовится в духовке.
Как приготовить:
- В кипящее молоко добавить рис, подсолить и варить до готовности риса. Остудить и смешать с рикоттой, яйцами и сыром.
- Добавить немного оливкового масла и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешать.
- Выложить тонко раскатанное тесто в форму.
- Вылить смесь из риса, загнуть слегка края, сбрызнуть сверху оливковым маслом и запекать 25-30 минут при 200 градусах.