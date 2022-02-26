Рисовый итальянский пирог – нужно приготовить только начинку, тесто подойдет готовое

Можно взять готовое слоеное тесто. Оно будет лежать на дне формы. Для начинки рис отваривается в молоке, соединяется с рикоттой или другим сливочным сыром

Рисовый пирог / Фото: instagram.com/dolcissimastefy/

Продолжаем знакомиться с итальянской выпечкой, в частности с пирогами. Рецепт нежной миндальной сбризолоны мы публиковали, этот, рисовый, любят на севере страны, в Лигурии. Его часто пекут на праздники.

Он несладкий, в рис нужно добавить сливочный сыр и немного твердого тертого. Сам же рис можно превратить в суфле с помощью блендера, но это по желанию.

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Автор рецепта – julia_in_liguria – советует контролировать процесс выпекания. Если пирог начнет сильно румяниться, нужно накрыть его фольгой.

Рисовый пирог

Рисовый пирог / Фото: instagram.com/julia_in_liguria/

Ингредиенты:

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1 литр молока;

200 г риса;

250 г рикотты или сливочного сыра;

5 яиц;

130 грамм натертого пармезана (можно заменить на другой твердый сыр);

немного оливкового масла;

половина зубчика чеснока;

слоеное тесто.

Здесь узнаете, как сделать итальянский суп павезе. Он готовится в духовке.

Как приготовить: