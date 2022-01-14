Рецепт итальянского пирога сбризолоны – очень миндального и нежного

Безусловно, в каждой стране есть свой особенный пирог, который хранит традиции десятков поколений. Один из них, "Сантьяго, тоже очень миндальный, стал символом испанской Галисии.
История сбризолоны развивалась в несколько этапов. Сначала это был очень скромный десерт для бедных из серии "Три чашки".
То есть по стакану пшеничной и кукурузной муки плюс сахар. Когда миндаль перестал быть деликатесом, то превратил эту скромность в рассыпчатое чудо.
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И да, это чудо удивит своей простотой и скоростью таяния во рту. Кстати, сбризолону правильно есть руками, отламывая по маленькому кусочку.
Рецепт со страницы chto.prigotovit_365.
Итальянский пирог сбризолона
Ингредиенты:
- 150 г нежареного миндаля;
- 2 яйца;
- 130 г размягченного сливочного масла + 10 г для смазывания формы;
- 300 г муки;
- 130 г сахара;
- цедра 1 лимона или апельсина;
- 50 г панировочных сухарей;
- 1/2 ч. л. соли.
В Стране Басков тоже есть своя гордость – пирог с заварным кремом. Для начинки используйте размороженную вишню.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 170 градусов. В блендере измельчить орехи в крупную крошку.
- Соединить муку с маслом, сахаром, яйцами и солью. Добавить в тесто миндаль и цедру.
- Форму для выпечки смазать маслом и посыпать сухарями. Выложить тесто и выпекать 35-40 минут.