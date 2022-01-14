Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Блюдо к празднику

Рождественские десерты

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт итальянского пирога сбризолоны – очень миндального и нежного

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 08:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нужно будет 150 граммов миндаля, он измельчается в крупную крошку. Если захочется максимально насыщенного вкуса, то часть муки можно заменить миндальной
Итальянский пирог збризолона
Итальянский пирог збризолона / Фото: instagram.com/sweetsandbeauty/

Безусловно, в каждой стране есть свой особенный пирог, который хранит традиции десятков поколений. Один из них, "Сантьяго, тоже очень миндальный, стал символом испанской Галисии.

История сбризолоны развивалась в несколько этапов. Сначала это был очень скромный десерт для бедных из серии "Три чашки".

Реклама

То есть по стакану пшеничной и кукурузной муки плюс сахар. Когда миндаль перестал быть деликатесом, то превратил эту скромность в рассыпчатое чудо.

И да, это чудо удивит своей простотой и скоростью таяния во рту. Кстати, сбризолону правильно есть руками, отламывая по маленькому кусочку.

Рецепт со страницы chto.prigotovit_365.

Реклама

Итальянский пирог сбризолона

Как приготовить итальянский пирог сбризолону
Как приготовить итальянский пирог сбризолону / Фото: zernograd.com

Ингредиенты:

Реклама
  • 150 г нежареного миндаля;
  • 2 яйца;
  • 130 г размягченного сливочного масла + 10 г для смазывания формы;
  • 300 г муки;
  • 130 г сахара;
  • цедра 1 лимона или апельсина;
  • 50 г панировочных сухарей;
  • 1/2 ч. л. соли.

В Стране Басков тоже есть своя гордость – пирог с заварным кремом. Для начинки используйте размороженную вишню.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 170 градусов. В блендере измельчить орехи в крупную крошку.
  2. Соединить муку с маслом, сахаром, яйцами и солью. Добавить в тесто миндаль и цедру.
  3. Форму для выпечки смазать маслом и посыпать сухарями. Выложить тесто и выпекать 35-40 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять