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Рецепт італійського пирога сбризолони – дуже мигдального та ніжного

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 січня, 08:30
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Потрібно буде 150 грамів мигдалю, він подрібнюються у крупну крихту. Якщо захочеться максимально насиченого смаку, то частину борошна можна замінити мигдальним
Італійський пиріг сбризолона
Італійський пиріг сбризолона / Фото: instagram.com/sweetsandbeauty/

Безумовно, у кожній країні є свій особливий пиріг, який зберігає традиції десятків поколінь. Один з них, "Сантьяго, теж дуже мигдальний, став символом іспанської Галісії.

Історія сбризолони розвивалася у кілька етапів. Спочатку це був дуже скромний десерт для бідних із серії "Три чашки".

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Тобто по склянці пшеничного та кукурудзяного борошна плюс цукор. Коли мигдаль перестав бути делікатесом, то перетворив цю скромність на розсипчасте диво.

І так, це диво здивує своєю простотою та швидкістю танення у роті. До речі, сбризолону правильно їсти руками, відламуючи по маленькому шматочку.

Рецепт зі сторінки chto.prigotovit_365.

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Італійський пиріг сбризолона

Як приготувати італійський пиріг збризолону
Як приготувати італійський пиріг збризолону / Фото: zernograd.com

Інгредієнти:

  • 150 г несмаженого мигдалю;
  • 2 яйця;
  • 130 г розм'якшеного вершкового масла + 10 г для змащування форми;
  • 300 г борошна;
  • 130 г цукру;
  • цедра 1 лимона або апельсина;
  • 50 г панірувальних сухарів;
  • 1/2 ч. л. солі.

У Країні Басків теж є своя гордість – пиріг із заварним кремом. Для начинки використовуйте розморожену вишню.

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Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 170 градусів. У блендері подрібнити горіхи на крупну крихту.
  2. З'єднати борошно з маслом, цукром, яйцями та сіллю. Додати в тісто мигдаль та цедру.
  3. Форму для випічки змастити маслом та посипати сухарями. Викласти тісто та випікати 35-40 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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