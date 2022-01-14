Рецепт італійського пирога сбризолони – дуже мигдального та ніжного

Безумовно, у кожній країні є свій особливий пиріг, який зберігає традиції десятків поколінь. Один з них, "Сантьяго, теж дуже мигдальний, став символом іспанської Галісії.
Історія сбризолони розвивалася у кілька етапів. Спочатку це був дуже скромний десерт для бідних із серії "Три чашки".
Тобто по склянці пшеничного та кукурудзяного борошна плюс цукор. Коли мигдаль перестав бути делікатесом, то перетворив цю скромність на розсипчасте диво.
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І так, це диво здивує своєю простотою та швидкістю танення у роті. До речі, сбризолону правильно їсти руками, відламуючи по маленькому шматочку.
Рецепт зі сторінки chto.prigotovit_365.
Італійський пиріг сбризолона
Інгредієнти:
- 150 г несмаженого мигдалю;
- 2 яйця;
- 130 г розм'якшеного вершкового масла + 10 г для змащування форми;
- 300 г борошна;
- 130 г цукру;
- цедра 1 лимона або апельсина;
- 50 г панірувальних сухарів;
- 1/2 ч. л. солі.
У Країні Басків теж є своя гордість – пиріг із заварним кремом. Для начинки використовуйте розморожену вишню.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 170 градусів. У блендері подрібнити горіхи на крупну крихту.
- З'єднати борошно з маслом, цукром, яйцями та сіллю. Додати в тісто мигдаль та цедру.
- Форму для випічки змастити маслом та посипати сухарями. Викласти тісто та випікати 35-40 хвилин.