Баскский пирог с заварным кремом – как приготовить это золотистое чудо

Вот могут эти баски из простых ингредиентов сотворить такое, о чем становится известно всему миру. Так, например, произошло с баскским чизкейком, одним из лучших на сегодняшний день.
Баскский пирог известен с середины 19-го века, его традиции трепетно охраняются специальной ассоциацией, ему посвящают праздники.
Традиционно готовится из песочного теста с заварным кремом или с начинкой из местной черешни. Сегодня можно встретить шоколадные баскские пироги.
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Отличительная черта – это следы от зубцов вилки, не проколов. Обязательно сделайте своего рода узор по всей поверхности баскского пирога.
Автор рецепта olga.sajarova.gid советует посыпать замороженную вишню (вместо черешни) сахарной пудрой, чтобы она не слишком кислила, а неиспользованные белки взбить с сахаром и украсить этим пирог.
Баскский пирог с заварным кремом и вишней
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 350 г
- Сахарная пудра (с ванилином) – 50 г
- Сахар – 200 г
- Масло сливочное – 125 г
- Желток яичный – 6 шт.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Молоко – 500 мл
- Вишня (черешня) – 300 г
- Ром или коньяк – 2 ст. л.
Как приготовить:
- Для крема сахарную пудру смешать с ванилином и соединить с 5-ю желтками. Добавить 50 г муки и тщательно перемешать.
- В молоко положить 50 г сахара и нагреть на среднем огне. Как только молоко начнет закипать, соединить его с желтками, помешивая. Варить до загустения, охладить крем.
- Из ягод вынуть косточки и дать соку стечь.
- Для теста размягченное масло смешать с сахаром, одним яйцом и одним желтком. Добавить ром или коньяк. Добавить муку и быстро замесить тесто. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на 1 час.
- Тесто разделить на 2 неравные части. БОльшую часть равномерно распределить по форме, делая борта. Выложить крем и вишни. Накрыть пирог остальным тестом, тщательно защипать края и смазать яйцом.
- Выпекать 1 час при температуре 160-180 градусов.
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