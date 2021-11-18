Песочный пирог с фейхоа – он стоит того, чтобы оказаться на вашем столе

Обычно с фейхоа происходит так: как-только эти фрукты появляются, мы стараемся съесть их побольше до следующего сезона.
Некоторые перетирают его с сахаром и получают вкусное витаминное варенье. А вот то, что фейхоа отличный в выпечке, догадывались немногие.
Фудблогер asya_bochkareva рекомендует взять для песочного теста сахарную пудру, а для начинки нужно 200 граммов фейхоа.
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Пирог с фейхоа
Ингредиенты для теста:
- Масло сливочное холодное – 100 г
- Сахар или пудра – 100 г
- Мука – 125 г
- Яйцо
- Кокосовая стружка – 50 г
Для начинки:
- Мед – 50 мл
- Орехи (любые) – 100 г
- Сок лимона – 20 мл
- Фейхоа – 200 г
Как приготовить:
- Масло натереть на терке. Растереть с сахаром, добавить просеянную муку, затем яйцо. Отправить в холодильник 2/3 части теста на 30 минут, 50 г теста – в морозильник.
- Для начинки орехи измельчить блендером. Добавить нарезанный фейхоа и измельчить в пюре. Добавить мед и сок лимона, хорошо перемешать.
- Тесто раскатать и расформировать с бортиками в форме. Выложить начинку.
- Тесто из морозильника натереть, в песочную крошку добавить кокосовую стружку, перемешать.
- Посыпать пирог. Выпекать при 190 градусах 30 минут.
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