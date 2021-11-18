Песочный пирог с фейхоа – он стоит того, чтобы оказаться на вашем столе

Кроме фейхоа, в начинке будут орехи и мед. Для того, чтобы фрукты не потемнели, нужно сбрызнуть их соком лимона. Тесто для пирога перед выпечкой должно постоять в холодильнике

Пирог с фейхоа / Фото: instagram.com/asya_bochkareva/

Обычно с фейхоа происходит так: как-только эти фрукты появляются, мы стараемся съесть их побольше до следующего сезона.

Некоторые перетирают его с сахаром и получают вкусное витаминное варенье. А вот то, что фейхоа отличный в выпечке, догадывались немногие.

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Фудблогер asya_bochkareva рекомендует взять для песочного теста сахарную пудру, а для начинки нужно 200 граммов фейхоа.

Пирог с фейхоа

Ингредиенты для теста:

Масло сливочное холодное – 100 г

Сахар или пудра – 100 г

Мука – 125 г

Яйцо

Кокосовая стружка – 50 г

Для начинки:

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Мед – 50 мл

Орехи (любые) – 100 г

Сок лимона – 20 мл

Фейхоа – 200 г

Как приготовить: