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Рисовий італійський пиріг – потрібно приготувати лише начинку, тісто підійде готове

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 лютого, 08:10
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Можна взяти готове листкове тісто. Воно лежатиме на дні форми. Для начинки рис відварюється в молоці, з'єднується з рикотою або іншим вершковим сиром
Рисовий пиріг
Рисовий пиріг / Фото: instagram.com/dolcissimastefy/

Продовжуємо знайомитись з італійською випічкою, зокрема з пирогами. Рецепт ніжної мигдальної сбризолони ми публікували, цей, рисовий, люблять на півночі країни, Лігурії. Його часто печуть на свята.

Він несолодкий, у рис треба додати вершковий сир і трохи твердого тертого. Сам же рис можна перетворити на суфле за допомогою блендера, але це за бажанням.

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Авторка рецепта – julia_in_liguria – радить контролювати процес випікання. Якщо пиріг почне сильно рум'янитися, його треба накрити фольгою.

Рисовий пиріг

Рисовий пиріг
Рисовий пиріг / Фото: instagram.com/julia_in_liguria/

Інгредієнти:

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  • 1 літр молока;
  • 200 г рису;
  • 250 г рикоти або вершкового сиру;
  • 5 яєць;
  • 130 г натертого пармезану (можна замінити на інший твердий сир);
  • трохи оливкової олії;
  • половина зубчика часнику;
  • листкове тісто.

Тут дізнаєтесь, як зробити італійський суп павезе. Він готується у духовці.

Як приготувати:

  1. Молоко закип'ятіти, додати рис, підсолити та варити до готовності рису. Остудити і змішати з рикотою, яйцями та сиром.
  2. Додати трохи оливкової олії та пропущений через прес часник. Добре перемішати.
  3. Викласти тонко розкачане тісто у форму.
  4. Вилити суміш з рису, загорнути трохи краї, збризнути зверху оливковою олією і запікати 25-30 хвилин за 200 градусів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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