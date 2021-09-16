Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Баклажаны в кисло-сладком маринаде – рецепт идеальной экспресс-закуски к мясу

Ирина Маслова
16 сентября, 17:00
Для маринада нужны будут чеснок и уксус. Остальные специи можно добавлять по вкусу. Это экспресс-закуска, готовится быстро, а пробовать ее можно уже на следующий день

Что бы мы не делали с баклажанами – запекали, дополняли мясные блюда или заготавливали на зиму – это всегда получается вкусно. Очень достойной будет экспресс-закуска из баклажанов в кисло-сладком маринаде. Пробуйте. Если понравится, то ею можно запастить.

Баклажаны в кисло-сладком маринаде

Ингредиенты:

Баклажаны в маринаде / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Реклама
  • Баклажаны – 3 шт.
  • Вода – 300 мл
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1/2 ст. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Уксус 9% – 70 мл
  • Лавровый лист, душистый перец

Способ приготовления:

  1. Баклажаны очистить от кожуры и нарезать на одинаковые тонкие пластины. Обжарить на растительном масле, добавив соли и перца по вкусу.
  2. Воду закипятить, добавить сахар, соль, уксус, лавровый лист и душистый перец. Варить маринад чуть больше минуты.
  3. В стерилизованную банку выложить баклажаны по кругу, добавить измельченный чеснок, залить горячим маринадом.
  4. Как только заготовка остынет, убрать в холодильник. На следующий день закуска будет готова.

И еще несколько оригинальных рецептов с баклажанами – пирамидок с баклажанами и лазаньи – собраны здесь.