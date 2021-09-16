Баклажани в кисло-солодкому маринаді – рецепт ідеальної експресзакуски до м'яса

Що б ми не робили з баклажанами – запікали, доповнювали м'ясні страви або заготовляли на зиму – це завжди виходить смачно. Дуже гідною буде експресзакуска з баклажанів у кисло-солодкому маринаді. Спробуйте. Якщо сподобається, то нею можна запастися.
Баклажани в кисло-солодкому маринаді
Інгредієнти:
Баклажани в маринаді / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/
- Баклажани – 3 шт.
- Вода – 300 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 1/2 ст. л.
- Часник – 2 зуб.
- Оцет 9% – 70 мл
- Лаврове листя, духмяний перець
Спосіб приготування:
- Баклажани очистити від шкірки і нарізати на однакові тонкі пластини. Обсмажити на олії, додавши солі та перцю за смаком.
- Воду закип'ятити, додати цукор, сіль, оцет, лаврове листя і духмяний перець. Варити маринад трохи більше хвилини.
- У стерилізовані банки викласти баклажани по колу, додати подрібнений часник, залити гарячим маринадом.
- Щойно заготівля охолоне, прибрати в холодильник. Наступного дняь закуска буде готова.
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