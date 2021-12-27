Белый глинтвейн с апельсинами – рецепт для тех, кому нужно быстро согреться

Глинтвейн – это не только уличный напиток, он может попасть и в карту праздничных напитков на Новый год и создать атмосферу в будни.
Если планируете уютный домашний вечер, то глинтвейн на белом вине с апельсинами может стать отличным дополнением.
Белый глинтвейн с апельсинами / Фото: instagram.com/maxon_kr/
Рецепт взят со страницы maxon_kr.
Белый глинтвейн с апельсинами
Ингредиенты:
- Белое сухое вино – 750 мл
- Сахар – 100 г
- Вода – 1/2 стакана
- Палочки корицы, апельсин – по 1 шт.
- Гвоздика – 3 шт.
Как приготовить:⠀
- В кастрюле соединить воду с пряностями и сахаром, добавить дольки апельсина и поставить на умеренный огонь.
- Помешивая, довести смесь до кипения и процедить.
- Смешать вино с апельсиновым сиропом и разогреть на умеренном огне, не доводя до кипения.