Белый глинтвейн с апельсинами – рецепт для тех, кому нужно быстро согреться

Глинтвейн – это не только уличный напиток, он может попасть и в карту праздничных напитков на Новый год и создать атмосферу в будни.

Если планируете уютный домашний вечер, то глинтвейн на белом вине с апельсинами может стать отличным дополнением.

Белый глинтвейн с апельсинами / Фото: instagram.com/maxon_kr/

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Рецепт взят со страницы maxon_kr.

Белый глинтвейн с апельсинами

Ингредиенты:

Белое сухое вино – 750 мл

Сахар – 100 г

Вода – 1/2 стакана

Палочки корицы, апельсин – по 1 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Как приготовить:⠀

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