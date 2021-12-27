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Белый глинтвейн с апельсинами – рецепт для тех, кому нужно быстро согреться

Ирина Маслова
27 декабря, 12:32
Среди специй в этом глинтвейне – корица и гвоздика. Если есть свои предпочтения в этом плане, то можно использовать и их. На 750 мл вина нужен один апельсин

Глинтвейн – это не только уличный напиток, он может попасть и в карту праздничных напитков на Новый год и создать атмосферу в будни.

Если планируете уютный домашний вечер, то глинтвейн на белом вине с апельсинами может стать отличным дополнением.

Белый глинтвейн с апельсинами / Фото: instagram.com/maxon_kr/

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Рецепт взят со страницы maxon_kr.

Белый глинтвейн с апельсинами

Ингредиенты:

  • Белое сухое вино – 750 мл
  • Сахар – 100 г
  • Вода – 1/2 стакана
  • Палочки корицы, апельсин – по 1 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.

Как приготовить:⠀

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  1. В кастрюле соединить воду с пряностями и сахаром, добавить дольки апельсина и поставить на умеренный огонь.
  2. Помешивая, довести смесь до кипения и процедить.
  3. Смешать вино с апельсиновым сиропом и разогреть на умеренном огне, не доводя до кипения.