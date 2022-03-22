Без муки, яиц и сахара – рецепт хрустящего печенья и полезного десерта

Продолжаем пополнять список полезных десертов, которые не навредят фигуре. Об одном таком, нашем любимом "Наполеоне" из лаваша с заварным кремом, мы знаем.
Для этого печенья нужны сухофрукты, они заменят сахар. Что касается орехов, то это грецкие, их нужно измельчить ножом или руками.
Печенье из овсянки, бананов и орехов / Фото: Семейные рецепты
Печенье выпекается в течение 25-30 минут.
Рецепт с канала Семейные рецепты.
Печенье из овсянки, бананов и орехов
Ингредиенты:
- 2 банана;
- 80 г овсяных хлопьев;
- орехи, сухофрукты – по вкусу.
И еще один десерт можно сделать на основе бананов и овсянки с добавлением какао, его рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Бананы измельчить вилкой. Соединить с овсянкой. Добавить орехи и сухофрукты.
- Застеленный противень смазать растительным маслом. С помощью ложки выложить тесто.
- Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать 25-30 минут.