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Без муки, яиц и сахара – рецепт хрустящего печенья и полезного десерта

22 марта, 08:05
Рецепт рассчитан на очень небольшое количество печенья. Оно долго хранится, так что можно удваивать ингредиенты

Продолжаем пополнять список полезных десертов, которые не навредят фигуре. Об одном таком, нашем любимом "Наполеоне" из лаваша с заварным кремом, мы знаем.

Для этого печенья нужны сухофрукты, они заменят сахар. Что касается орехов, то это грецкие, их нужно измельчить ножом или руками.

Печенье из овсянки, бананов и орехов / Фото: Семейные рецепты

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Печенье выпекается в течение 25-30 минут.

Рецепт с канала Семейные рецепты.

Печенье из овсянки, бананов и орехов

Ингредиенты:

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  • 2 банана;
  • 80 г овсяных хлопьев;
  • орехи, сухофрукты – по вкусу.

И еще один десерт можно сделать на основе бананов и овсянки с добавлением какао, его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Бананы измельчить вилкой. Соединить с овсянкой. Добавить орехи и сухофрукты.
  2. Застеленный противень смазать растительным маслом. С помощью ложки выложить тесто.
  3. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать 25-30 минут.