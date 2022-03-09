Без мяса, но с консервированной фасолью – рецепт пастушьего пирога с бобовыми

Пастуший пирог – традиционное блюдо Британии, когда-то это была еда рабочих и крестьян. Эти пироги не отличаются особой изысканностью, но они безусловно сытные.
Рецепт еще одного такого, которым очень давно кормили воинов, крымскотатарского кобете, мы публиковали.
Пастуший пирог с фасолью без мяса / Фото: www.mashed.com
В этом вегетарианском пастушьем пироге используется нут и чечевица. Его основа – картофельное пюре.
Мы немного адаптировали рецепт Мashed.com, сделав акцент на фасоли.
Пастуший пирог с фасолью
Ингредиенты:
- 4 большие картофелины, очищенные и нарезанные;
- растительное масло;
- 1 луковица, мелко нарезанная;
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезанных;
- 400 г консервированной фасоли, слить жидкость;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- 2 стакана овощного бульона
- 300 г замороженных овощей;
- итальянские травы, соль, перец.
Как сделать итальянский рисовый пирог из готового теста – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Варите картофель около 10 минут, пока он не станет мягким. Разомните, добавьте растительное масло. Приправьте солью и перцем и отложите в сторону.
- Обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте фасоль и томатную пасту. Влейте бульон. Приправьте, посолите и поперчите. Готовьте 20-25 минут, пока соус не загустеет.
- Выложите овощную смесь в форму для запекания. Выложите картофельное пюре.
- Выпекайте 25 минут, пока верх не станет хрустящим и коричневым.
Здесь увидите процесс приготовления этого пирога.