Без расстойки, долгого вымешивания и яиц – быстрый рецепт пирожков с капустой

Даже такую сравнительно непростую выпечку, как пирожки, можно приготовить быстро. Об одних таких, выручайках, с колбасой или яйцами с луком, мы писали.

Для этих с капустой нужно лишь 20 минут времени для отдыха. За это время начинка из капусты и грибов будет готова.

Быстрые пирожки с капустой / Фото: instagram.com/katyyhealth

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Яйца для теста не нужны, оно замешивается на кефире.

Рецепт со страницы katyyhealth.

Быстрые пирожки с капустой

Рецепты пирожков с капустой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

мука – 500 г;⠀

кефир комнатной температуры – 380 мл;⠀

сода, соль – по 1 ч. л. ⠀

Начинка:

капуста – 1/2 шт.⠀

шампиньоны – 8 шт.⠀

соль, перец – по вкусу;

томатная паста – 1 ч. л.;⠀

лук – 3 шт.

Как испечь круглые пирожки кныши с картофельной начинкой – читайте здесь.

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Как приготовить: