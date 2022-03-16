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Без расстойки, долгого вымешивания и яиц – быстрый рецепт пирожков с капустой

Ирина Маслова
16 марта, 08:22
Пока тесто будет отдыхать 15-20 минут, вы сделаете начинку из свежей капусты и грибов. Пирожки готовятся в духовке

Даже такую сравнительно непростую выпечку, как пирожки, можно приготовить быстро. Об одних таких, выручайках, с колбасой или яйцами с луком, мы писали.

Для этих с капустой нужно лишь 20 минут времени для отдыха. За это время начинка из капусты и грибов будет готова.

Быстрые пирожки с капустой / Фото: instagram.com/katyyhealth

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Яйца для теста не нужны, оно замешивается на кефире.

Рецепт со страницы katyyhealth.

Быстрые пирожки с капустой

Рецепты пирожков с капустой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • мука – 500 г;⠀
  • кефир комнатной температуры – 380 мл;⠀
  • сода, соль – по 1 ч. л. ⠀

Начинка:

  • капуста – 1/2 шт.⠀
  • шампиньоны – 8 шт.⠀
  • соль, перец – по вкусу;
  • томатная паста – 1 ч. л.;⠀
  • лук – 3 шт.

Как испечь круглые пирожки кныши с картофельной начинкой – читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Соединить кефир с содой и оставить на 3 минуты. Смешать сухие ингредиенты для теста и добавить кефир. ⠀
  2. Замесить тесто, оно не должно липнуть к рукам. Дать отдохнуть 20 минут под пленкой.
  3. Для начинки лук обжарить до золотистого цвета, добавить шампиньоны, соль, перец, томатную пасту и тушить 15 минут. Добавить капусту и готовить 30 минут. ⠀
  4. Сформировать пирожки, выложить на застеленный противень. Выпекать при 180 градусах 20-30 минут.